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Anne-babalara kırmızı alarm! Çocukların zihnindeki o tehlikeli "parasosyal" bağ deşifre oldu!
Anne-babalara kırmızı alarm! Çocukların zihnindeki o tehlikeli "parasosyal" bağ deşifre oldu!
Eskiden çocukların rol modelleri anne-babaları, öğretmenleri ya da mahalleden biri olurdu ama şimdi bunların yerini YouTuber'lar aldı. Çocuklar büyüdüklerinde izledikleri YouTuber'lar gibi olmak, onlar gibi hayatlar kurmak istiyorlar. İzledikleri her şeyin birer kurgu olduğunu bilmeden, onlara karşı aidiyet duygusu hissediyorlar. Dijital karakterlerin çocuklar üzerindeki etkisi bu kadar artarken, anne-babalar ise bu durum karşısında nasıl davranmaları gerektiğini bilemiyor.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:55