Anne-babalara kırmızı alarm! Çocukların zihnindeki o tehlikeli "parasosyal" bağ deşifre oldu!

ARADIĞI ASLINDA AİDİYET DUYGUSU

- "Parasosyal ilişki" dediğimiz bu bağ, çocukların duygusal gelişimini nasıl etkiler?

- Çocuk gelişiminin temel ihtiyaçlarından biri güvenli bağlanmadır. İnsan yavrusu dünyaya geldiği andan itibaren kendisini görecek, duyacak ve anlamlandıracak birine ihtiyaç duyar. YouTuber'lar, yayıncılar ve dijital figürler tam da bu ihtiyacın üzerine otururlar. Kameraya bakarak konuşurlar. Göz teması kuruyormuş hissi verirler. Hikâyelerini paylaşırlar. Samimi görünürler. Çocuk zihni için bu çok güçlüdür. Bu bağ bazen olumlu olabilir. Çocuk cesaret alır, ilham alır, yeni beceriler öğrenir. Çünkü çocuk beyninin bir kısmı şunu hisseder: Bu kişi benimle konuşuyor. Oysa gerçekte konuşulan şey milyonlarca kişiyedir. İşte paradoks burada başlar. Çocuk, ilişki hisseder ama ilişki yaşamaz. Ve bu durum duygusal gelişimi sekteye uğratabilir. Yakınlık hisseder ama yakınlık deneyimlemez. Bağ kurar ama bağın diğer ucunda kimse yoktur. Bu yüzden parasosyal ilişkiler duygusal gelişime hem katkı sağlayabilir hem de onu eksik bırakabilir. Katkı sağladığı nokta çocuk aidiyet hisseder. Eksik bırakır çünkü aidiyetin karşılıklılığını öğrenemez. Çünkü gerçek ilişkiler emek ister. Beklemeyi öğretir. Hayal kırıklığını öğretir. Fedakârlığı öğretir. Bunlar ruhun kaslarıdır. Parasosyal ilişkilerde ise bu kasların çoğu çalışmaz. Çünkü ilişki tek taraflıdır.



