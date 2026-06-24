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Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

İlk üretilen araba lastikleri açık renkteydi. Ancak zamanla hepsi tamamen siyah renkte üretilmeye başlandı. Yıllardır birçok kişinin merak ettiği bu konuya karşı üreticiler, şoke edici o ayrıntıları açıkladı. İşte araba lastiklerinin siyah olmasının asıl sebebi…

Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 11:21
Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

İlk üretilen araba lastikleri açık renkte olmasına rağmen zamanla neden tamamen siyah renkte olduğu merak edilen konular arasında.

Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

Günümüzde araba lastiklerinin siyah olmasının temel nedeni aslında, üreti sırasında kauçuğa eklenen karbon siyahı adı verilen maddedir.

Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

Bu malzeme, lastiklerin güneş ışınlarına, yüksek sıcaklığa ve aşınmaya karşı daha dirençli olmasını sağlıyor.

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Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

Aynı zamanda lastiklerin ömrünü uzatarak yol tutuşuna da katkıda bulunuyor.

Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

KARBON SİYAHI DAYANIKLILIĞI ARTIRIYOR

İlk dönemlerde doğal kauçuktan üretilen açık renkli lastikler, sıcaklık ve güneş ışığından dolayı daha hızlı yıpranıyordu.

Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

Bu duruma karşı olarak üreticiler, kauçuğa karbon siyahı ekleyerek bu sorunu büyük ölçüde çözdü.

Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

Karbon siyahı, lastiğin yapısını güçlendirirken çatlama ve aşınma riskinin de azalmasını sağlıyor.

Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

Bu sayede lastikler daha uzun süre sürüş güvenliği de sağlanarak kullanılabiliyor.

Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

SİYAH RENGİ TESADÜF DEĞİL

Uzmanlara göre siyah renk, ısıya daha dengeli şekilde dağıtabildiğinden lastiklerin yüksek hızlarda maruz kaldığı zorlu koşullara karşı dayanıklılık sağlıyor.

Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

Bu nedenle dünya genelindeki otomobil, kamyon ve motosiklet lastiklerinin büyük bölümü siyah renkte üretiliyor.

Araba lastiklerinin siyah olmasının sebebi açıklandı! Meğer hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...

Günümüzde farklı renklerde konsept lastikler geliştirilse de, dayanıklılık ve performans açısından karbon siyahı kullanılan siyah lastikler sektörün standart çözümü olmaya devam ediyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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