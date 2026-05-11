Aşçıların sır kapısı aralandı! Nohut ıslattığınız suya yarım bardak ekleyin, bir daha asla gaz yapmayacak!

Mutfakta profesyonel sonuçlar elde etmek her zaman saatlerce uğraşmayı gerektirmez. Bazen yılların deneyimine sahip aşçıların kullandığı küçük bir dokunuş, yemeğin tüm kaderini değiştirebilir. İşte misafirlerinize "Bunu nasıl yaptın?" dedirtecek en etkili mutfak sırları…

Giriş Tarihi: 11.05.2026 11:05
Evde yapılan nohut yemeklerinde en sık karşılaşılan şikayet, ne kadar haşlanırsa haşlansın nohutun mideye dokunması ve pişerken kabuklarının soyulup yemeğin görüntüsünü bozmasıdır.

Lokantaların o pürüzsüz ve mide dostu nohut yemeğinin sırrı ise ıslatma aşamasında saklı.

SIRRI NEDİR?

Nohutları bir gece önceden suya koyduğunuzda, kabın içerisine yarım çay bardağı süt ilave edin ve üzerine yarım limon sıkın.

NEDEN UYGULANMALI?

Süt, nohutun içerisinde bulunan ve sindirimi zorlaştıran oligosakkaritlerin (gaz yapan maddeler) parçalanmasına yardımcı olur. Limon ise asit dengesiyle kabukların diri kalmasını sağlayarak yemeğin formunu korur. Bu sayede lokum gibi pişen ama asla dağılmayan nohutlar elde edersiniz.

TENCERE BAŞINDA BEKLEMEYE SON

İrmik tatlısı veya helvası denilince akla gelen ilk zorluk, irmiğin rengi dönene kadar tencere başında sürekli karıştırarak kavurma işlemidir. Kol gücü ve sabır isteyen bu süreci, modern bir mutfak hilesiyle saniyeler içinde halledebilirsiniz.

İrmikleri tencereye alıp kavurmak yerine geniş bir fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın. 200 dereceye ayarlanmış fırında sadece 10 dakika pişirin.

Fırın ısısı irmiğin her tanesine eşit nüfuz eder, böylece bazı kısımların yanması ya da çiğ kalması riskini ortadan kaldırırsınız. Fırından çıkan mis gibi kavrulmuş irmikleri doğrudan sosuyla buluşturarak hazırlık sürenizi yarı yarıya indirebilirsiniz.

PASTA VE TATLILARDA KUSURSUZ SUNUMUN ANAHTARI

Büyük emeklerle hazırladığınız, üzerine soslar gezdirdiğiniz tatlıları buzdolabına kaldırırken üzerini streç filmle örtmek bazen tam bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Streç film sosa yapışır ve kaldırdığınızda o muhteşem görüntüden eser kalmaz.

Tatlı tepsinizin farklı noktalarına, sosun seviyesinden biraz daha yüksekte kalacak şekilde dik dik kürdanlar yerleştirin. Ardından streç filmi bu kürdanların üzerinden geçecek şekilde gerin.

Kürdanlar birer direk görevi görerek streç filmin sosla temas etmesini engeller. Tatlınızı servis zamanı açtığınızda, sosunuz tıpkı ilk anki gibi pürüzsüz ve iştah açıcı görünmeye devam eder.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
