Aşçıların sır kapısı aralandı! Nohut ıslattığınız suya yarım bardak ekleyin, bir daha asla gaz yapmayacak!

NEDEN UYGULANMALI?

Süt, nohutun içerisinde bulunan ve sindirimi zorlaştıran oligosakkaritlerin (gaz yapan maddeler) parçalanmasına yardımcı olur. Limon ise asit dengesiyle kabukların diri kalmasını sağlayarak yemeğin formunu korur. Bu sayede lokum gibi pişen ama asla dağılmayan nohutlar elde edersiniz.