Avrupa’da radikal karar: Dijital dönem bitiyor! Kağıt ve kaleme geri dönüş başladı!

GENÇLİK MERKEZLERİNDE DE YASAK

Üstelik Danimarka'da, telefonlar sadece okullarda değil tüm gençlik merkezleri ve spor kulüplerinde de yasak. Çocuklar spor yaparken sadece ona odaklanıyor. Kütüphanede kitap okurken dikkatlerini bozacak bir etken olmuyor. Üstelik çocuk ve gençler bu uygulamadan memnun olduklarını söylüyorlar. Başarılarının arttığının farkındalar... Daha da önemlisi bir çoğu hayatın tadına vardığını ve telefonsuz zamanın onları daha çok mutlu ettiğini belirtiyor.

