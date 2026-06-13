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Avrupa'da radikal karar: Dijital dönem bitiyor! Kağıt ve kaleme geri dönüş başladı!
Avrupa'da radikal karar: Dijital dönem bitiyor! Kağıt ve kaleme geri dönüş başladı!
Telefonlar hayatımızı kolaylaştırdı ama fark etmeden çocuklarımızın oyunlarını, dikkatini ve sosyal hayatını da elinden aldı. Şimdi Avrupa'da rüzgâr tersine dönüyor; dijital eğitimin öncülerinden Danimarka, tabletleri kaldırıp yeniden kâğıt ve kaleme dönüyor. Üstelik yasak sadece okullarla sınırlı değil, gençlik merkezleri ve spor kulüplerinde de telefonlara yer yok.
Giriş Tarihi: 13.06.2026 09:55