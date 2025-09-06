Ayrılık sonrası bu adımlarla acınızı hafifletin! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlatıyor: "Geleceğe yeni bir pencere açmak için...

İlk anda bu yara çok derin görünür. Uyku kaçar, yemek tatsız gelir, sokakların rengi solar. Bir sabah uyanırız ve yanımızda kimse yoktur. İşte o anda sorarız: "Bundan sonra ben ne yapacağım?" Çoğu insan, bu duygunun sonsuza dek süreceğini sanır. Oysa insan ruhu, sandığımızdan çok daha güçlüdür. Zamanla yaralar kabuk bağlar. Ama nasıl? İnsanları yeniden hayata döndüren şey nedir?