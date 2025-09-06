Roza
Roza Yaşam
Ayrılık sonrası bu adımlarla acınızı hafifletin! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlatıyor: "Geleceğe yeni bir pencere açmak için...
Hayatın rotasını bir anda değiştiren ayrılık sonrası insan umutsuzluğa kapılır, kendini yönsüz hisseder. Bir daha asla sevemeyeceğini düşünür, yalnızlaşır. Çözüm geçmişe takılıp kalmamak, geleceğe küçük de olsa bir pencere açmaktır.
Giriş Tarihi: 06.09.2025 11:02