Bahar gardırobunda ezber bozan dönüş! Bir dönemin efsane modası geri geldi: İşte ana parçalar...

90'ların bu kadar dikkat çekici bir şekilde yükselişe geçmesinde tabii ki o dönemin ünlü isimleri de etkili. Love Story dizisinin Carolyn Bessette-Kennedy'yi yeniden gündeme getirmesi ve Kate Moss, Naomi Campbell ve Cindy Crawford gibi süper modellerin yer aldığı o döneme duyulan yenilenmiş hayranlıkla birlikte, o yılların çekiciliği her zamankinden daha güçlü hissediliyor. Bu da doğal olarak modaya yansımış durumda. 90'larda popüler olan Friends ve Sex and the City gibi dizilerin yeniden popüler olması Pretty Woman ve The Talented Mr. Ripley gibi filmlerin gündeme gelmesi de o döneme ait moda trendlerinin özellikle gençler arasında dikkat çekici oranda takip edilmesini sağladı.