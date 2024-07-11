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"Barbie bebek" olmak için 6.5 milyon TL harcadı! Dönüşümü dehşete düşürüyor... "9 yaşından bu yana..."

31 yaşındaki Alicia Almira, son on yılını kendisini Barbie bebeğe dönüştürmek için harcadı. Yaşadığı bu değişim, sadece günlük hayatında değil sosyal medyada görenleri de şoke eden cinsten. Üstelik bunun için dudak uçuklatan bir rakam harcamak zorunda kaldı. İşte o inanılmaz değişim…

Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 11:20
Barbie bebek olmak için 6.5 milyon TL harcadı! Dönüşümü dehşete düşürüyor... 9 yaşından bu yana...

Barbie bebeğe dönüşmek için 9 yaşından hayal kuran Alicia, 21 yaşına geldiğinde bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi.

Barbie bebek olmak için 6.5 milyon TL harcadı! Dönüşümü dehşete düşürüyor... 9 yaşından bu yana...

Halkla ilişkiler alanındaki işini bırakıp Londra'ya taşındıktan sonra Alicia, kendisini tamamen bu amacına adadı.

Barbie bebek olmak için 6.5 milyon TL harcadı! Dönüşümü dehşete düşürüyor... 9 yaşından bu yana...

Fakat bu adımı, ona yaklaşık 200.000 dolara (yaklaşık 6.5 milyon TL) mal oldu. Bu büyü değişimi ise genç kadını, tamamen tanınmaz hale getirdi.

Barbie bebek olmak için 6.5 milyon TL harcadı! Dönüşümü dehşete düşürüyor... 9 yaşından bu yana...

Son on yılda Alicia çok sayıda ameliyat geçirdi. Bu değişim için birçok kez göğüs büyütme, burun estetiği, alnına, göz çevresine, yanaklarına, çenesine ve dudaklarına dolgu maddeleri, botoks enjeksiyonları ve PDO iplikleri kullanıldı.

Barbie bebek olmak için 6.5 milyon TL harcadı! Dönüşümü dehşete düşürüyor... 9 yaşından bu yana...

Ayrıca göğsüne ve gövdesine dövmeler yaptırdı, tırnaklarının uzunluğunu üç katına çıkardı.

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