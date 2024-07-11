Roza Galeri Roza Yaşam "Barbie bebek" olmak için 6.5 milyon TL harcadı! Dönüşümü dehşete düşürüyor... "9 yaşından bu yana..."

"Barbie bebek" olmak için 6.5 milyon TL harcadı! Dönüşümü dehşete düşürüyor... "9 yaşından bu yana..."

31 yaşındaki Alicia Almira, son on yılını kendisini Barbie bebeğe dönüştürmek için harcadı. Yaşadığı bu değişim, sadece günlük hayatında değil sosyal medyada görenleri de şoke eden cinsten. Üstelik bunun için dudak uçuklatan bir rakam harcamak zorunda kaldı. İşte o inanılmaz değişim…