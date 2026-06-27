Başarıyı anında %40 artırıyor! Uzman isimden kötü karne getiren çocukları kurtarma listesi!

EMEĞİMİ GÖR BABA

"Karne her yaş grubu için aynı anlamı taşımıyor. Daha küçük yaşlardaki çocuklar için karne çoğu zaman "Bu yıl neler yaptım, neler öğrendim?" sorusunun bir yansımasıdır. Ancak yaş ilerledikçe karne, çocukların kendi başarılarını değerlendirdikleri, arkadaşlarıyla ve bazen de kardeşleriyle kıyasladıkları bir belgeye dönüşebiliyor. Takdir, teşekkür ya da onur belgesi gibi ödüller de çocuk için yalnızca bir belge değil; "Başarabildim" duygusunun somut bir karşılığı olabiliyor. Fakat burada belirleyici olan karnenin kendisi değil, karneye yüklenen anlamdır. Eğer aile çocuğun değerini yalnızca sonuçlarla ilişkilendiriyorsa, karne çocuk için bir değerlendirme belgesinden çok bir onay ya da reddedilme aracına dönüşebilir. Böyle durumlarda çocuk karnesini anne babasına verirken aslında sadece notlarını göstermiyor; aynı zamanda "Acaba benimle gurur duyacaklar mı?", "Yeterince iyi miyim?" gibi soruların cevabını da arıyor. Bu nedenle karne sonrası verilen ilk tepki oldukça önemlidir. Psikoloji alanındaki araştırmalar, çocukların kendilerine dair algılarının büyük ölçüde ebeveynlerinden aldıkları geri bildirimlerle şekillendiğini gösteriyor. Aldığı tepki onun hem kendisini hem de ortaya koyduğu çabaya dair değerlendirmesini etkiler. Eğer ebeveyn sadece sonuca odaklanırsa çocuk zamanla "Ben ancak başarılı olduğum kadar değerliyim" inancını geliştirebilir. Ancak süreç görülür, çabası fark edilir ve gelişimi takdir edilirse çocukta daha sağlıklı bir başarı algısı oluşur. Bu noktada karneyi yalnızca dönem sonundaki sonuçlara bakarak değerlendirmek yerine çocuğun kendi gelişimine odaklanmak gerekir. Örneğin ilk yazılı notuyla son yazılı notu arasında bir ilerleme varsa bunu fark etmek ve çocuğa geri yansıtmak oldukça değerlidir. Çocuk böylece ailesinin sadece sonucu değil, verdiği emeği de gördüğünü hisseder."