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Başarıyı anında %40 artırıyor! Uzman isimden kötü karne getiren çocukları kurtarma listesi!
Başarıyı anında %40 artırıyor! Uzman isimden kötü karne getiren çocukları kurtarma listesi!
Karneler dün eve geldi ama aslında çocuklar sadece notlarını taşımadı; heyecanlarını, kaygılarını ve anne babalarından duyacakları birkaç cümleye dair beklentilerini de getirdi. Çünkü bir çocuğun hafızasında çoğu zaman karnedeki rakamlardan çok, karşılaştığı ilk tepki kalıyor. Unutmayın, bir karne matematiği, Türkçeyi ya da fen bilgisini ölçebilir ama merhameti, hayal gücünü, çabayı ve karakteri ölçemez. Çocuklarınızın değeri bir kâğıda yazılmış notlarla değil, hayatın içinde kurdukları dünyayla büyür.
Giriş Tarihi: 27.06.2026 09:42