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Bilim insanlarından "en nadir yeni göz rengi" keşfi! İnsanların sadece %1'inde görülüyor...
Bilim insanlarından "en nadir yeni göz rengi" keşfi! İnsanların sadece %1'inde görülüyor...
Göz rengi dendiğinde, aklımıza genelde dört temel renk gelir: kahverengi, mavi, yeşil ve ela. Ancak bilim insanları, bugüne kadar tanımlanmamış yeni bir göz rengini keşfettiklerini ve bunun insanlarda görülen en nadir renk olduğunu açıkladı. İşte o renk…
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:28