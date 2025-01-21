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Bilim insanlarından "en nadir yeni göz rengi" keşfi! İnsanların sadece %1'inde görülüyor...

Göz rengi dendiğinde, aklımıza genelde dört temel renk gelir: kahverengi, mavi, yeşil ve ela. Ancak bilim insanları, bugüne kadar tanımlanmamış yeni bir göz rengini keşfettiklerini ve bunun insanlarda görülen en nadir renk olduğunu açıkladı. İşte o renk…