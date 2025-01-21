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Bilim insanlarından "en nadir yeni göz rengi" keşfi! İnsanların sadece %1'inde görülüyor...

Göz rengi dendiğinde, aklımıza genelde dört temel renk gelir: kahverengi, mavi, yeşil ve ela. Ancak bilim insanları, bugüne kadar tanımlanmamış yeni bir göz rengini keşfettiklerini ve bunun insanlarda görülen en nadir renk olduğunu açıkladı. İşte o renk…

Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:28
Bilim insanlarından en nadir yeni göz rengi keşfi! İnsanların sadece %1’inde görülüyor...

Yeşil gözler, uzun zamandır en nadir göz rengi olarak biliniyordu. Dünyada sadece %2'lik bir kesimin yeşil gözlere sahip olduğu tahmin ediliyor.

Bilim insanlarından en nadir yeni göz rengi keşfi! İnsanların sadece %1’inde görülüyor...

Yeşili, %10 oranıyla ela gözler takip ediyor. Mavi gözler ise dünya genelinde %8-10 aralığında yaygınken, kahverengi gözler açık ara lider durumda ve %55-79 oranında görülüyor.

Bilim insanlarından en nadir yeni göz rengi keşfi! İnsanların sadece %1’inde görülüyor...

Ancak bilim insanlarının yeni tanımlamasıyla, bu sıralama değişti. En nadir göz rengi artık yeşil değil, gri. Evet, doğru duydunuz.

Bilim insanlarından en nadir yeni göz rengi keşfi! İnsanların sadece %1’inde görülüyor...

Gri gözler, daha önce "mavi" grubuna dahil edilse de, yapılan yeni çalışmalarla artık bağımsız bir renk kategorisi olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanlarından en nadir yeni göz rengi keşfi! İnsanların sadece %1’inde görülüyor...

GRİ GÖZLER NEDEN BU KADAR NADİR?
Gri gözler, dünya nüfusunun yalnızca %1'inde görülüyor.

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