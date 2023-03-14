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Bir yiyen bir daha bırakamıyor! Akıllara durgunluk veren lezzet: Eli böğründe

Kahramanmaraş'ın en önemli lezzetlerinden eli böğründe yemeği, kokusu ve lezzetiyle yemek sofralarına ayrı bir lezzet katıyor. Eve gelen misafirlere özel olarak hazırlanan bu yemek, her yiyeni kendine hayran bırakmayı başarıyor. Kuzu eti ya da dana eti ile yapılan bu yemek domates, sarımsak ve baharatlarla bir bütün haline geliyor. İşte Kahramanmaraş'ın vazgeçilmez yemeği eli böğründe tarifi...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 15:48
Bir yiyen bir daha bırakamıyor! Akıllara durgunluk veren lezzet: Eli böğründe

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden biri olan eli böğründe, et ve baharatlar ile yapılan bir yemek oluyor. Özellikle iftar sofralarında sıkça tercih edilen bu yemek, her yiyenin damağını şenlendiriyor.

Bir yiyen bir daha bırakamıyor! Akıllara durgunluk veren lezzet: Eli böğründe

Domates, biber ve kuşbaşından hazırlanan eli böğründe, baharatlarıyla hazırlandıktan sonra 20 dakika içerisinde pişiyor.

Bir yiyen bir daha bırakamıyor! Akıllara durgunluk veren lezzet: Eli böğründe

ELİ BÖĞRÜNDE YAPIMINDA HANGİ ET KULLANILMALI?

Eli böğrü yemeğinin yapımında sıklıkla kuzu eti tercih etiliyor. Bunun sebebi ise kuzu etinin, dana etine göre daha çabuk pişmesi oluyor. Fakat dilerseniz dana eti ile de bu yemeği yapabilirsiniz.

Bir yiyen bir daha bırakamıyor! Akıllara durgunluk veren lezzet: Eli böğründe

Dana eti daha geç pişeceği için yanında bulunan sebzelerde yanabilir. Bu da yemeğinizin lezzetinin kaçmasına sebep olabilir.

Bir yiyen bir daha bırakamıyor! Akıllara durgunluk veren lezzet: Eli böğründe

ELİ BÖĞRÜNDE KAÇ SAATTE PİŞER?

Üzerini önce pişirme kâğıdı, sonra alüminyum folyo ile kapatın. Ardından önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-45 dakika pişirin.

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