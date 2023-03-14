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Bir yiyen bir daha bırakamıyor! Akıllara durgunluk veren lezzet: Eli böğründe
Bir yiyen bir daha bırakamıyor! Akıllara durgunluk veren lezzet: Eli böğründe
Kahramanmaraş'ın en önemli lezzetlerinden eli böğründe yemeği, kokusu ve lezzetiyle yemek sofralarına ayrı bir lezzet katıyor. Eve gelen misafirlere özel olarak hazırlanan bu yemek, her yiyeni kendine hayran bırakmayı başarıyor. Kuzu eti ya da dana eti ile yapılan bu yemek domates, sarımsak ve baharatlarla bir bütün haline geliyor. İşte Kahramanmaraş'ın vazgeçilmez yemeği eli böğründe tarifi...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 15:34
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 15:48