Roza Galeri Roza Yaşam Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Geleneksel madencilikte devasa alanları kazma dönemine son mu geliyor? Bilim dünyasını ayağa kaldıran olağanüstü bir araştırmayla, yer altındaki gizli zenginliklerin yerini nokta atışı ele veren o biyolojik sır deşifre oldu.

Giriş Tarihi: 06.06.2026 16:01 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 16:10
Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Bir dergide yayımlanan çalışmada, altının aslında canlı organizmalar için zehirli bir metal olduğu belirtildi.

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Ancak Avrupa'nın en büyük altın üretici olan Kuzey Finlandiya'daki Kittilä madeninin yakınlarda yürütülen çalışmalar, doğanın bu zehirle baş etme yöntemini gözler önüne serdi.

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Yer altı sularında çözünmüş halde bulunan altın iyonları, ağaçların kökleri vasıtasıyla emilerek yapraklara kadar taşınıyor.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Ağacın içerisinde yaşayan ve endofit olarak adlandırılan yerleşik bakteriler ise kendilerini korumak ve metalin zehir seviyesini azaltmak için devreye giriyor.

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

P3OB-42, Cutibacterium ve Corynebacterium cinsi bu mikroplar, altının etrafında özel bir koruyucu biyofilm tabakası oluşmasını sağlıyor.

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Ortamın asitlik ve oksijen seviyesini değiştirerek sıvı halde olan altını, milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde katı nanopartiküllere dönüştürüyor ve iğne yaprakların içerisine hapsetmiş oluyor.

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Uzmanlar, çam veya ladin ağaçlarındaki metal miktarının mikroskobik düzeyde olmasından dolayı bu ağaçları kesmenin hiç kimseye fayda sağlamayacağının da altını çiziyor.

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Ancak bu biyolojik süreç, madencilik sektöründe çığır açabilecek bir potansiyele sahip oluyor.

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nde ekolojist ve çalışmanın baş yazarı olan Kaisa Lehosmaa, keşfin önemini ise şu sözlerle açıklıyor:

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

'Sonuçlarımız, bitkilerin içinde yaşayan bakteri ve diğer mikropların ağaçlardaki altın birikimini etkileyebileceğini gösteriyor. Bitki yapraklarında bu tür bakterilerin taranması ve analizi, yer altındaki gizli mineral yataklarının tespit edilmesini ve altın arama çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırabilir.'

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Bu keşif, jeoloji dünyasında heyecan yaratmasının yanı sıra çevre koruma açısından da tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

MEVCUT YÖNTEM (GELENEKSEL)

Devasa alanlarda istilacı sondajlar yapılır. Çevresel hasar riski yüksektir ve maliyetlidir. Geniş alanların kazılmasını gerektirir.

Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

YENİ YÖNTEM (BİYOLOJİK İZLEME)

Sadece ağaçların iğne yapraklarından örnek toplanır. Doğaya zarar vermez, oldukça ucuz ve pratiktir. Uzak ve el değmemiş bölgelerde nokta atışı tespit sağlar.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
SON DAKİKA