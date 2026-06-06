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Bu ağaçlar altın madenlerinin yerini ele veriyor! Yapraklardaki o gizemli mikrop deşifre oldu...

Geleneksel madencilikte devasa alanları kazma dönemine son mu geliyor? Bilim dünyasını ayağa kaldıran olağanüstü bir araştırmayla, yer altındaki gizli zenginliklerin yerini nokta atışı ele veren o biyolojik sır deşifre oldu.

Giriş Tarihi: 06.06.2026 16:01 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 16:10