Roza Galeri Roza Yaşam Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Bilim dünyası, insan ömrünü uzatan sırları çözmek için ezber bozan bir araştırmaya imza attı. Dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden biri olan PNAS'ta (Proceedings of the National Academy of Sciences) yayımlanan devasa araştırma, doğum ayının insan ömrü üzerinde tahmin edilenden çok daha büyük bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları Gabriele Doblhammer ve James W. Vaupel liderliğinde yürütülen çalışmada, milyonlarca kişinin nüfus ve sağlık verileri mercek altına alındı. Ortaya çıkan sonuçlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:34