Roza Galeri Roza Yaşam Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Bilim dünyası, insan ömrünü uzatan sırları çözmek için ezber bozan bir araştırmaya imza attı. Dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden biri olan PNAS'ta (Proceedings of the National Academy of Sciences) yayımlanan devasa araştırma, doğum ayının insan ömrü üzerinde tahmin edilenden çok daha büyük bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları Gabriele Doblhammer ve James W. Vaupel liderliğinde yürütülen çalışmada, milyonlarca kişinin nüfus ve sağlık verileri mercek altına alındı. Ortaya çıkan sonuçlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:34
Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Peki, hangi ayda doğanlar daha uzun yaşıyor? İşte o ayların gizemi…

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

MİLYONLARCA KİŞİNİN VERİSİ İNCELENDİ

Avusturya, Danimarka ve Avustralya gibi ülkelerdeki milyonlarca insanın yaşam sürelerini ve ölüm kayıtlarını onlarca yıl boyunca takip eden uzmanlar, 50 yaşın üzerindeki kişilerin yaşam beklentilerini analiz etti.

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Yapılan istatistiksel analizler, doğum mevsimi ile yaşlılık dönemindeki sağlık durumu arasında doğrudan bir bağ olduğunu gösterdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

SONBAHARDA DOĞANLAR DAHA ŞANSLI!

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, Kuzey Yarımküre'de özellikle Ekim, Kasım ve Aralık gibi sonbahar aylarında dünyaya gelenlerin, ilkbahar aylarında doğanlara kıyasla yaşlılıkta daha uzun bir yaşam süresine sahip olması oldu.

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Verilere göre, sonbahar bebekleri 50 yaşından sonra hayata daha dirençli devam ediyor ve ortalama yaşam süreleri ilkbahar doğumlulardan daha uzun seyrediyor.

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Buna karşın, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında doğanların yaşlılık dönemindeki yaşam beklentilerinin sonbahar doğumlulara göre biraz daha düşük olduğu saptandı.

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Güney Yarımküre'de (Avustralya) yapılan incelemelerde ise mevsimlerin tam tersi şekilde (6 ay kayarak) işlediği, yani oranın yerel sonbaharına denk gelen aylarda doğanların yine daha avantajlı olduğu görüldü.

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

PEKİ BU DURUMUN SEBEBİ NE? ASTROLOJİ DEĞİL BİYOLOJİ!

Bilim insanları bu farkın astrolojik burçlarla hiçbir ilgisi olmadığının altını çiziyor. Durum tamamen anne karnındaki dönem ve doğum sonrasındaki ilk aylarda yaşanan çevresel faktörlerle açıklanıyor.

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

İşte uzmanlara göre ömrü etkileyen o mevsimsel etkenler:

Güneş Işığı ve D Vitamini: Sonbaharda doğan bebeklerin anneleri, gebeliklerinin son aylarını (yaz dönemini) bol güneş ışığı ve D vitamini alarak geçiriyor. Bu durum bebeğin kemik ve bağışıklık sisteminin anne karnında çok daha güçlü gelişmesini sağlıyor.

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Mevsimsel Enfeksiyonlar: İlkbahar aylarında doğan bebekler, anne karnındaki gelişimlerinin önemli bir kısmını kış aylarındaki grip ve benzeri enfeksiyon risklerinin yoğun olduğu dönemde geçiriyor. Sonbahar bebekleri ise bu riskli dönemi daha korunaklı atlatabiliyor.

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Beslenme Düzeni: Gebelik sürecinin yaz aylarındaki taze meyve ve sebze bolluğuna denk gelmesi, anne adayının daha zengin beslenmesine ve dolayısıyla bebeğin gelişiminin olumlu etkilenmesine zemin hazırlıyor.

Bu aylarda doğanların ömrü daha uzun oluyor! Bilim insanları milyonlarca kişiyi inceledi: İşte en uzun yaşayanların doğum ayları…

Uzmanlar, doğum ayının getirdiği bu ufak biyolojik avantajların hayatın ilk dönemlerinde koruyucu bir temel oluşturduğunu belirtiyor. Ancak yine de uzun ve sağlıklı bir ömrün en önemli anahtarının dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları olduğunu unutmamak gerekiyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
SON DAKİKA