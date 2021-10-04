Bu kullanım alanı şaşırtıyor! Ayaklarınıza alüminyum folyo sarıp bekletirseniz...

Herkesin bir yerde bir mutfak çekmecesinde en az bir rulo alüminyum folyo vardır. Öğle yemeğini paketlemek veya fırında bir şeyler pişirmek için çok kullanışlıdır, ancak folyo kullanan diğer hileleri duydunuz mu?

Temizleme tüyolarından teknik sorunları çözmeye kadar bunları tek bir listede bir araya getirdik. Zaten hepsini kullanıyor musunuz? Bu makaleyi okuduktan sonra muhtemelen yapacaksınız!

WiFi'nizi geliştirin Hepimiz oradaydık: arka bahçenizin bir köşesinde oturuyorsunuz bir video izlemeye veya bir resim indirmeye çalışıyorsunuz ama her şey kaplumbağa hızında hareket ediyor. WiFi'nin kesildiği noktada olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Sadece biraz alüminyum folyo ile bu sonsuza dek geçmişte kalacak. Tek yapmanız gereken katlanmış bir folyo parçası alıp yönlendiricinin arkasına koymak. Bu, yanlış yöne giden tüm sinyalleri doğru yöne geri gönderir ve sinyalinizi çok daha güçlü hale getirir.

Tava temizleme Temizlenmesi imkansız görünen bir tavanız mı var? Yanlışlıkla üzerine bir şey yakmış veya bulaşıkları yeterince hızlı yıkamamış olabilirsiniz. Çoğu zaman, sabun ve bulaşık ovma artık pislikten kurtulmak için yeterli olmaz, ancak alüminyum folyo ile işe yarayabilir. Yapmanız gereken tek şey, biraz su ile birlikte tavaya biraz kabartma tozu koymak. Bundan sonra, folyo ile ovalayın ve voilà: lekeler güneşte kar gibi kaybolur.

Ağrılar Baş ağrısı, ağrılı eklemler veya soğuk algınlığı mı yaşıyorsunuz? Alüminyum folyo mükemmel bir çözümdür. Çılgınca gelebilir ama ayaklarınızı folyoya sararak bu sorunlar ortadan kalkacaktır. Geceleri ayağınıza koyun ve uyurken de devam edin. Birkaç gece sonra acının veya soğuğun tamamen geçtiğini fark edeceksiniz.