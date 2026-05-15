Buradan geçenler 4 ülkeyi aynı anda görebiliyor! İşte dünyanın en ilginç köprüsü...

Dünyada bir eşi daha yok! Mühendislerin 'sınır ihlali' yapmamak için kavisli inşa ettiği o köprü, üzerinden geçenlere imkansız bir manzara sunuyor. Sadece bir nehrin üzerinden geçmiyor, aynı zamanda 4 farklı ülkenin tam kesişim noktasına dokunuyorsunuz. İşte haritalardaki o tek noktanın hikayesi...

Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:57
Zambezi Nehri'nin kalbinde yükselen ve dünya coğrafyasının en sıra dışı noktalarından birine imza atan Kazungula Köprüsü, hem mühendisliği hem de stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

Sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda siyasi bir çözüm mimarisi olan bu yapı, üzerinden geçenlere dünyada eşi benzeri olmayan bir imkan sunuyor: Tek bir noktadan dört farklı ülkeyi aynı anda görmek.

DÜNYANIN TEK "DÖRTLÜ SINIR" KÖPRÜSÜ

Mayıs 2021'de kapılarını açan 923 metre uzunluğundaki Kazungula Köprüsü, temel olarak Zambiya ve Botsvana'yı birbirine bağlıyor.

Ancak yapıyı asıl ilginç kılan, her iki yanında Namibya ve Zimbabve sınırlarının bulunması. Dünyanın en kısa ikinci sınır hattı üzerinde yer alan köprüden geçen yolcular; Botsvana, Namibya, Zambiya ve Zimbabve topraklarını aynı karede görme şansına sahip oluyor.

Köprünün alışılmışın dışındaki kavisli tasarımı, estetik bir kaygıdan ziyade diplomatik bir zorunluluğun ürünü olarak ortaya çıktı. Komşu ülkeler Zimbabve ve Namibya'nın sınırlarını ihlal etmemek ve uzun sürecek diplomatik krizlerin önüne geçmek amacıyla inşa edilen köprü, yaklaşık 135 metrelik bir açıyla kavisli hale getirildi.

Bu tasarım sayesinde köprü, herhangi bir tartışmaya mahal vermeden "tarafsız bölgede" kalarak iki ana merkezi birbirine bağladı. Bölge ticareti, köprünün inşasından önce yıllarca güvenilir olmayan ve aksamalara yol açan feribot sistemine mahkum kalmıştı.

Hem karayolu hem de demiryolu geçişine imkan sağlayan bu yeni dev yapı, Afrika içi lojistiğe ve ticari akışa büyük bir ivme kazandırdı.

HARİTALARDAKİ TEK "QUADRİPOİNT" NOKTASI

Zambezi Nehri'nin tam ortası, dünya literatüründe dört ülkenin birleştiği tek resmi nokta (quadripoint) olarak kabul ediliyor. Bazı uzmanlar bu noktanın teknik olarak iki ayrı üçlü sınırdan oluştuğunu iddia etse de Kazungula, "Dört Ülkenin Birleşme Noktası" unvanını gururla taşıyor.

Benzer yapılar ABD ve Kanada'da eyaletler arasında bulunsa da, ulusal düzeyde dört devleti birbirine bağlayan dünyadaki tek nokta olma özelliği burayı benzersiz kılıyor.

TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ

Chobe ve Zambezi nehirlerinin kucaklaştığı bu eşsiz nokta, sadece bir geçiş güzergahı değil, aynı zamanda turistler için dev bir seyir terası görevi görüyor. Özellikle gün batımında sunduğu manzara ile gezginlerin uğrak noktası olan Kazungula Köprüsü, bölgedeki tekne turlarının da en prestijli durağı haline gelmiş durumda.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
