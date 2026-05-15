Buradan geçenler 4 ülkeyi aynı anda görebiliyor! İşte dünyanın en ilginç köprüsü...
Dünyada bir eşi daha yok! Mühendislerin 'sınır ihlali' yapmamak için kavisli inşa ettiği o köprü, üzerinden geçenlere imkansız bir manzara sunuyor. Sadece bir nehrin üzerinden geçmiyor, aynı zamanda 4 farklı ülkenin tam kesişim noktasına dokunuyorsunuz. İşte haritalardaki o tek noktanın hikayesi...
Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:57