Çamaşır makinesindeki kokuyu 5 saniyede yok ediyor!

Ev hanımlarının ve temizlik tutkunlarının en büyük kabuslarından biri, temizlik kaynağı olması gereken çamaşır makinelerinin zamanla etrafa yaydığı o ağır, rutubetli kokudur. Piyasada satılan onlarca pahalı temizlik ürününe ve kimyasala tonlarca para dökmenize rağmen çamaşırlarınız istediğiniz gibi temiz kokmuyorsa, çok büyük bir hata yapıyor olabilirsiniz. Meğer çamaşır makinesini ömür boyu mis gibi kokutmanın ve bakterilerden arındırmanın sırrı, her yıkama sonrasında yapacağınız ve sadece 5 saniyenizi alacak bu basit yöntemde gizliymiş!

Giriş Tarihi: 30.05.2026 17:03 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 17:05
Çamaşır makineleri, yapıları gereği sürekli su ve neme maruz kalan cihazlardır. Özellikle yıkama döngüsü bittikten sonra kazan içerisinde, deterjan çekmecesinin iç kısımlarında ve en önemlisi ön kapaktaki lastik contanın kıvrımlarında yüksek miktarda nem birikir.

Eğer yıkama biter bitmez makinenin kapağını sıkıca kapatıyorsanız, içeride kalan bu nemi hapsederek mikroorganizmalar için adeta bir cennet yaratıyorsunuz demektir. Kapalı, sıcak ve nemli ortam küf, mantar ve bakterilerin hızla üremesine neden olur. Bu durum hem makinenizin içinin kötü kokmasına hem de giysilerinizin hijyenik bir şekilde yıkanamamasına yol açar.

5 SANİYELİK MUCİZE ÇÖZÜM: KAPAĞI ARALIK BIRAKIN!

İngiltere'de yaşayan temizlik uzmanlarının da sıklıkla dile getirdiği ve deneyenlerin asla vazgeçemediği o basit tüyo aslında çok zahmetsiz.

Her yıkama programı sona erdiğinde, makinenin içindeki çamaşırları boşaltır boşaltmak kapısını tamamen kapatmak yerine hafifçe aralık bırakın.

Sadece 5 saniyenizi alacak bu işlem sayesinde, makinenin içerisindeki hava sirkülasyonu serbestçe sağlanır. İçeride kalan su damlacıkları ve yoğun nem, hızla buharlaşarak yok olur.

Özellikle ankastre çamaşır makinesi kullananların ve makinesi dolap arkasında gizli olanların gözden kaçırdığı bu yöntem, makinenin iç aksamlarının kuru kalmasını sağlayarak kötü kokuların kökünü kurutuyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ÖMRÜNÜ UZATAN EKSTRA BAKIM ÖNERİLERİ

Sadece kapağı aralık bırakmak kötü kokuları engellemede devrim yaratsa da maksimum hijyen ve makinenizin ömrünü uzatmak için şu adımları da rutininize ekleyebilirsiniz:

  • Deterjan Çekmecesini Havalandırın ve Temizleyin: Tıpkı tambur gibi deterjan gözü de küf odaklarından biridir. Yıkama sonrasında bu çekmeceyi de hafifçe açık bırakın ve belirli aralıklarla çıkarıp ılık, sabunlu suyla yıkayın.
  • Lastik Contayı Silin: Kapaktaki lastik körüğün kıvrımlarında su birikintileri kalabilir. Yıkama bitince burayı kuru bir bezle silmek küflenmeyi tamamen bitirir.
  • Filtre Temizliğini İhmal Etmeyin: Makinenin alt kısmında bulunan tahliye filtresini düzenli aralıklarla kontrol edip temizlemek, biriken kirlerin koku yapmasını önler.

Sıfır maliyetli ve sadece birkaç saniyenizi alacak bu alışkanlık sayesinde çamaşır makineniz ilk günkü gibi temiz kalacak, giysileriniz ise her daim mis gibi kokacaktır.

Böylece hem makinenizin ömrünü uzatabilir hem de olası kötü kokuların önüne geçebilirsiniz.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
