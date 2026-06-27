Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Çelik kolyeler, yüzükler ve bileklikler ne kadar kaliteli olursa olsun zamanla parfüm, ter ve kimyasallara maruz kalarak eski ışıltısını kaybedebiliyor. Kararmaz gözüyle bakılan bu takıların matlaştığını görenler ne yapacağını bilemezken, temizlik uzmanları evde zahmetsizce uygulanabilecek o mucizevi formülü paylaştı.