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Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Dayanıklı ve paslanmaz yapısıyla bilinen çelik takıların kararması, takıseverler için tam bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak kararan çelik takılarınızı çöpe atmak yerine, evdeki o basit malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz!

Giriş Tarihi: 27.06.2026 15:38
Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Çelik kolyeler, yüzükler ve bileklikler ne kadar kaliteli olursa olsun zamanla parfüm, ter ve kimyasallara maruz kalarak eski ışıltısını kaybedebiliyor. Kararmaz gözüyle bakılan bu takıların matlaştığını görenler ne yapacağını bilemezken, temizlik uzmanları evde zahmetsizce uygulanabilecek o mucizevi formülü paylaştı.

Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Sıradan temizlik yöntemlerini unutturan, takılarınızı adeta vitrinden yeni çıkmış gibi parlatacak o pratik adımları görenler gözlerine inanamıyor. İşte kararmış çelik takıları kurtarmanın en etkili yolu...

Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Çelik Takılar Neden Kararır?

Paslanmaz çelik takılar normal şartlarda suya ve paslanmaya karşı son derece dirençlidir. Ancak üzerlerinde koruyucu olarak bulunan görünmez katman; yoğun parfüm, dezenfektan, deniz suyu, klor ve vücut teriyle sürekli temas ettiğinde zarar görebilir.

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Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Bu durum takının paslanmasına değil ama matlaşmasına, lekelenmesine ve "kararmış" bir görüntü almasına neden olur.

Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Evde Çelik Takı Parlatma Mucizesi: Beyaz Sirke ve Karbonat İkilisi

Takılarınızı çizmeden ve kimyasallarla daha fazla yıpratmadan parlatmanın en güvenli yolu doğaldır.

İşte dakikalar içinde sonuç veren o formül:

Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Sihirli Karışım:

Küçük bir kap içerisine 1 yemek kaşığı karbonat koyun ve üzerine macun kıvamına gelene kadar beyaz sirke (ya da limon suyu) ekleyin.

Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Hafifçe Ovalayın:

Yumuşak kıllı eski bir diş fırçasını bu macuna batırarak takınızın kararan yerlerini dairesel hareketlerle, çok bastırmadan fırçalayın.

Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Durulayın ve Kurulayın:

Takıyı ılık suyla iyice duruladıktan sonra en önemli aşamaya geçin: Mikrofiber bir bezle üzerinde hiç nem kalmayacak şekilde kurulayın. Su lekeleri çeliğin mat görünmesine neden olur.

Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Alternatif Yöntem: Beyaz Diş Macunu

Eğer evde sirke veya karbonat yoksa, jel olmayan düz beyaz bir diş macunu da aynı işi görür.

Takının üzerine nohut büyüklüğünde diş macunu sıkıp yumuşak bir bezle ovalamak, çeliğin üzerindeki o mat tabakayı saniyeler içinde sökecektir.

Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Bir diğer alternatif ise alüminyum folyo!

Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Yanlış duymadınız...

Kararmış gümüş takılar için de birebir olan bu malzeme az miktarda kararmış olan çelik takılarda da son derece işlevsel olarak çalışır.

Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...
  • Bir kabın içerisine alüminyum folyo yayın.
  • Ardından üzerine bir tatlı kaşığı karbonat ekleyip kararan takıları yerleştirin.
  • Sıcak suyu gümüşlerin üzerine dökün ve yaklaşık 10 dakika bekletip yumuşak bir bezle kurulayın.
Çelik takılarınız karardıysa sakın çöpe atmayın! Evdeki o malzemeyle saniyeler içinde ilk günkü gibi parlıyor...

Not: Çelik takılarınızı ilk günkü gibi korumak istiyorsanız, onları parfüm sıktıktan en az 5 dakika sonra takmayı ve duşa girmeden önce mutlaka çıkarmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.

#ÇELİK
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