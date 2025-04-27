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Çocuklar müziğimizi geleceğe taşıyacak! Türkiye Yüzyılı’nın ilk çocuk orkestrası
Çocuklar müziğimizi geleceğe taşıyacak! Türkiye Yüzyılı’nın ilk çocuk orkestrası
Türkiye'nin dört bir yanından titizlikle seçilen 250 çocuğun oluşturduğu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu ve Orkestrası, 23 Nisan'da Beştepe'de ilk konserini verdi. Milli müzik mirasımızı geleceğe taşıyacak Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestrasını hayata geçirenlerle konuştuk. Perde arkasındaki titiz çalışmaya ve çocukların sahnedeki heyecanına tanıklık ettik.
Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 09:29