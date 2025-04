Çocuklar müziğimizi geleceğe taşıyacak! Türkiye Yüzyılı’nın ilk çocuk orkestrası

PROF. BURAK TÜZÜN / ORKESTRA ŞEFİ

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi

BU KORONUN ÇOK ÖNEMLİ BİR MİSYONU VAR

Herkes müzik dinler. Kimi şu müziği kimi bu müziği ama herkes bir müziği mutlaka dinler. Ama biz biliyoruz ki müzik öğrenimi görmek maliyeti olan bir şey. En basiti bir çalgı almanız gerekiyor. Her çalgı da blok flüt değil ki az bir maliyetle temin edebiliniz. Sonra ailenizde müzisyen biri yoksa size çalgı hakkında bilgi veren, size çalmayı öğreten birileri lazım. Bu imkana ulaşım da her arzu eden için her zaman mümkün olamayabiliyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu çok önemli bir misyonu üstleniyor. Öncelikle müziğe ulaşmada dezavantajlı yetenekleri tespit ediyor. Çocuk orkestraya seçilmiş ise ona çalgı ve eğitmen temin ediyor. Müzik teorisi konusunda bilgilenmelerini sağlıyor. Çocuklar biraz mesafe kat ettikten, minimum bir disiplinle donandıktan sonra da grup çalışmaları başlıyor. Kendi çalgısına ait grubun üyesi olma disiplini ile tanışan çocuk, daha ileriki aşamada çok sesli müziğin bir parçası olarak büyük orkestradaki yerini alıyor.