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Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü: "Uyuyakalmışım..."

Deniz keyfi yapmak isteyen 58 yaşındaki bir adam, dinlenmek isterken 19 saat boyunca açık denizde sürüklendi. Renkli bir deniz simidi üzerinde kilometrelerce sürüklenen adam, tesadüfen böyle kurtarıldı. İşte inanılmaz olayın detayları…

Giriş Tarihi: 10.07.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 16:33
Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü: Uyuyakalmışım...

7 Temmuz'da, New Taipei limanına doğru ilerleyen balıkçı teknesi Wanli Princess 168, kıyı şeridinden birkaç kilometre uzakta suda tuhaf bir şey fark etti.

Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü: Uyuyakalmışım...

Tekne garip nesneye yaklaştığında, plajda çocukların kullandığı türden renkli bir deniz simidi takmış üstsüz bir adam olduğu fark edildi.

Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü | Video

Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü: Uyuyakalmışım...

Yayınlanan videoda, mürettebatın mahsur kalan adama cankurtaran şamandırası attığı, ardından onu tekneye çektikleri görüldü. Limana yaklaştıktan sonra ise adam için acil servis çağırıldı.

Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü: Uyuyakalmışım...

Gözle görülür derecede halsiz ve susuz kalmasına rağmen, 58 yaşındaki adamın sağlık durumu iyi görünüyordu.

Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü: Uyuyakalmışım...

Balıkçı teknesi tarafından mucizevi bir şekilde fark edilen adam, tam 19 saat boyunca renkli deniz simidiyle denizde sürüklenmişti.

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