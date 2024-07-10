Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü | Video
Deniz keyfi yapmak isteyen 58 yaşındaki bir adam, dinlenmek isterken 19 saat boyunca açık denizde sürüklendi. Renkli bir deniz simidi üzerinde kilometrelerce sürüklenen adam, tesadüfen böyle kurtarıldı. İşte inanılmaz olayın detayları…
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