Doğduğunuz gün kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? En zeki insanlar bakın hangi gün doğuyormuş...

PAZARTESİ GÜNÜ DOĞANLAR

Pazartesi, duygusallık ve sezgi ile ilişkilendirilen bir gündür. Bugün doğanlar, nazik, şefkatli ve ailelerine derin bir bağlılık duyan kişilerdir. Fedakârlık onlar için bir yaşam tarzıdır, ancak aşırı hassas yapıları bazen çabuk sinirlenmelerine neden olabilir.