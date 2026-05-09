Roza Galeri Roza Yaşam Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

Kökeni asırlardır gizemini korusa da, dondurma bugün dünyanın en popüler lezzeti olarak sofralardaki yerini koruyor. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 15,4 milyar litre dondurma tüketilirken, son açıklanan veriler dondurma devlerini bile gölgede bırakacak bir sonucu ortaya koydu. Bir ülke var ki, dondurma sevgisini bambaşka bir boyuta taşıyarak kişi başı yıllık 24 litrelik tüketimle zirveye yerleşti!

Giriş Tarihi: 09.05.2026 11:16
Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

19. yüzyıldan itibaren dondurmanın adeta bir kültürel mirasa dönüştüğü bu coğrafya, dünyanın en fazla dondurma tüketen bölgesi olma unvanını kimseye bırakmıyor.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

DÜNYANIN EN ÇOK DONDURMA TÜKETEN ÜLKESİ

Yeni Zelanda, yılda kişi başı ortalama 28,4 litre dondurma tüketerek, dünyadaki diğer tüm ülkeleri geride bırakıyor.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

Araştırmalara göre Yeni Zelandalıların neredeyse üçte biri haftada birkaç kez, yaklaşık yarısı ise ayda birkaç kez düzenli olarak dondurma tüketiyor.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

DONDURMA YEMEK ANILARINI CANLANDIRIYOR!

Araştırmaya katılanların %43'ü dondurmanın çocukluk anılarını canlandırdığını belirtirken, büyük bir çoğunluk ise onu yaz mevsimine ait anılarla ilişkilendirdi. Bu bulgular, uzmanları Yeni Zelandalıların yüksek dondurma tüketiminin ardında nostaljik bir etken olabileceği sonucuna yöneltti.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

Yeni Zelanda'da en çok tercih edilen dondurma aromaları çilek, çikolata ve vanilya olarak öne çıkıyor. Bu klasik tatları ise, içerisinde bal peteği şekerlemesi parçaları bulunan ve ülkeye özgü bir lezzet olan Hokey Pokey takip ediyor.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

Çikolatalı trompetler, çikolatalı barlar ve böğürtlenli trompletler, ülkede en yaygın tüketilen dondurma çeşitleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

YENİ ZELANDA'DA DONDURMANIN TARİHİ

Yeni Zelanda'nın dondurma ile resmi tanışması, 27 Ocak 1866'da Wellington'daki bir otelin sahibi olan James Osgood'un bu soğuk lezzeti satışa sunmasıyla başladı. O dönemlerde dondurma yapmak bugünkü kadar kolay değildi; dondurmanın ana maddesi olan buz, ta Amerika'daki New England bölgesinde donmuş bir gölden kesilerek gemilerle okyanus ötesine getirilmişti.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

1870'li yıllara gelindiğinde, Avustralyalı mucit James Harrison'ın mekanik soğutma sistemini icat etmesi dondurma dünyasında devrim yarattı. Artık buzun uzak kıtalardan gelmesine gerek kalmamış, büyük ölçekte buz üretimi mümkün hale gelmişti.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

Takip eden yıllarda küçük çaplı satıcılar dondurmayı yerel düzeyde yaygınlaştırsa da, asıl büyük değişim 20. yüzyılın başında yaşandı. Ticari dondurma fabrikalarının kurulmasıyla birlikte buhar ve elektrik gücüyle çalışan gelişmiş karıştırma sistemleri devreye girdi ve dondurma bugünkü modern endüstriyel formuna kavuşmaya başladı.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

1920'li yıllarda soğutma ve karıştırma teknolojilerindeki ilerlemeler, dondurma firmalarının hızla büyümesinin önünü açtı.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

1930'lara gelindiğinde ise dondurma artık sosyal bir aktiviteye dönüştü; sadece dondurma ve milkshake sunan markaların açılması bu akımın öncüsü oldu. 1940'larda hükümet şeker kullanımına kısıtlama getirse de, 1942'de yetkililer, dondurmanın halk için büyük bir moral kaynağı olduğunu fark ederek kısıtlamaları esnetmek zorunda kaldı.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

21. yüzyıla girdiğimizde ise dondurma pazarı evrimini sürdürdü. 2000'li yıllarda İtalyan gelato'su sahneye çıktı.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

Bununla birlikte, çubuğun üzerinde marşmelova sarılı dondurma gibi yaratıcı ve sıra dışı lezzetler, bu soğuk tutkunun asla bitmeyeceğini kanıtlar nitelikte raflardaki yerini aldı.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

DONDURMA TÜKETİMİNDE ZİRVEYE OYNAYAN DİĞER ÜLKELER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İKİNCİ SIRADA

Listenin ikinci sırasında, dondurma dendiğinde akla gelen ilk ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

ABD'de kişi başı yıllık tüketim 20,8 litre seviyesinde; bu da yaklaşık 5 galona denk geliyor. Ülkedeki dondurma firmaları her yıl toplamda yaklaşık 870 milyon galon (yaklaşık 3,3 milyar litre) üretim yapıyor.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

AVUSTRALYA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Üçüncü sıradaki isim ise güney yarım küreden Avustralya yer alıyor. Kişi başı ortalama 18 litre dondurma tüketen Avustralyalıların bu tutkusu, özellikle yaz aylarında meyve bazlı dondurulmuş tatlılara olan taleple zirveye ulaşıyor.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

FİNLANDİYA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Listenin en şaşırtıcı kısmı ise dondurmanın sadece sıcak iklimlerin favorisi olmadığını kanıtlıyor. Yaz mevsiminin oldukça kısa sürdüğü Finlandiya, kişi başı yıllık 14,30 litre tüketimle dünya dördüncüsü konumunda yer alıyor.

Dünyanın en çok dondurma tüketen ülkesi belli oldu! Kişi başı 24 litre ile zirvedeki yer şoke etti!

Bu rakam her ne kadar Yeni Zelanda'nın yarısı kadar olsa da, kuzeyin dondurucu soğuğunda dondurmadan vazgeçmediklerini gösteriyor. Komşusu İsveç ise Finlandiya'nın yaklaşık iki litre gerisinden gelerek, kişi başı yıllık 12 litre ile dünya beşinciliğine adını yazdırıyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
SON DAKİKA