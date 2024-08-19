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Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! İlk sıradaki isim şaşırttı…

Güzellik kavramı bilim insanları tarafından ilgi odağı haline gelmiştir. Güzellik kavramı kişiden kişiye ya da kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Plastik Cerrah Dr. Julian De Silva tarafından yapılan bir çalışmaya göre, altın oran esas alınarak ünlülerin yüzleri incelenmiştir. İncelenen yüzler ise altın oran standartlarına göre sıralanmış ve güzellik değerleri ölçülmüştür.

Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:15
Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! İlk sıradaki isim şaşırttı…

Güzellik ya da yakışıklılık kişiden kişiye göre değişebilen kavramlardır. Ancak bilim dünyası, bazı ünlülerin yüz hatlarını altın orana göre hesapladılar. En yüksek puan alan kişi ise oldukça şaşırttı. İşte ilk 10'a girmeyi başaran isimler.

Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! İlk sıradaki isim şaşırttı…

10- CARA DELEVINGNE

Puan: 89.99

Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! İlk sıradaki isim şaşırttı…

Dudakları ve kaşları ile dikkat çeken Cara, yüksek puanını bu bölgelerinden aldı.

Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! İlk sıradaki isim şaşırttı…

Daha yüksek puan almamasının sebebi ise alnının altın oran standartlarına göre büyük olması oldu.

Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! İlk sıradaki isim şaşırttı…

9- KATY PERRY

Puan: 90.08

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