Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! İlk sıradaki isim şaşırttı…

Güzellik kavramı bilim insanları tarafından ilgi odağı haline gelmiştir. Güzellik kavramı kişiden kişiye ya da kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Plastik Cerrah Dr. Julian De Silva tarafından yapılan bir çalışmaya göre, altın oran esas alınarak ünlülerin yüzleri incelenmiştir. İncelenen yüzler ise altın oran standartlarına göre sıralanmış ve güzellik değerleri ölçülmüştür.