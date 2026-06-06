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Esra Ezmeci ilişki güzel giderken gelen ani sessizliğin nedenini açıkladı! Meğer asıl kaçtıkları...
Esra Ezmeci ilişki güzel giderken gelen ani sessizliğin nedenini açıkladı! Meğer asıl kaçtıkları...
İlişki başta çok güzel giderken bazı erkekler zamanla geri çekilebiliyor. Bu durum çoğu zaman sevgisizlikten değil; özgürlüğünü kaybetme korkusundan, geçmişte yaşanan kırgınlıklardan ve bağlanmanın getirdiği sorumluluklardan kaynaklanıyor. Peki erkekler neden bağlanmaktan korkuyor ve bu korku nasıl aşılır?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 10:29