Esra Ezmeci ilişki güzel giderken gelen ani sessizliğin nedenini açıkladı! Meğer asıl kaçtıkları...

DEĞİŞMEK İÇİN GÜVEN GEREKLİ

Kadınlar genellikle ilişki ilerledikçe daha çok bağlanıyor. Erkekler ise tam tersi. İlişki ilerledikçe tedirgin oluyor. Kadın ise duygusal yakınlık arıyor. Bu uyumsuzluksa çatışma yaratıyor. Kadın "Konuşalım, hislerimizi paylaşalım" diyor. Erkek "Her şeyi neden bu kadar derinleştiriyoruz?" diye düşünüyor. Çünkü erkek sorunları konuşarak değil, yalnız kalarak çözmeyi öğrenmiş. Bu da kadınları üzüyor. Arkadaşları hala bekar gezip tozuyorsa, erkek de "Ben niye bağlanayım?" diye soruyor. Aile "Oğlum daha erken, kariyerine bak" diyorsa o da rahatlıyor.

