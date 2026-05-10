Evlilik bitiren unutkanlık! Karısını benzinlikte bıraktı, otoyol polisi bile inanamadı! "Tam 300 km sonra..."

Paris'ten Fas'a uzanan keyifli bir aile tatili, 62 yaşındaki bir adamın akılalmaz hatası ailecek yapmayı planladıkları tatile kabusa dönüştürdü. Mola verdikleri benzin istasyonundan hareket ederken eşini araçta unutan talihsiz adam, gerçeği ancak saatler sonra fark etti.

Giriş Tarihi: 10.05.2026 14:19
Paris'te yaşayan 62 yaşındaki bir adam, 5 Temmuz 2025 sabahı ailesiyle birlikte hayatının en uzun yolculuklarından birine çıkmaya hazırlanıyordu. Yanında eşi ve kızıyla birlikte direksiyonun başına geçen bu yaşlı gezginin hedefi, Avrupa'yı boydan boya geçerek Fas'ın sıcak topraklarına ulaşmaktı.

Yol boyunca birkaç benzin istasyonunda mola veren aile, beraber oldukları son durakta herkesi şaşkına çeviren bir olaya imza attı.

EŞİNİ BENZİN İSTASYONUNDA UNUTTU

62 yaşındaki adam, eşini arkasında bıraktığını fark etmeden benzin istasyonundan arabada uyuyan kızıyla birlikte ayrıldı.

Eşini arkada bıraktığını 300 kilometre sonra fark eden adam, hatasını idrak edince jandarmaya zor anlar yaşattı.

Yardım almak için jandarmayı arayan adam, karısını benzin istasyonunda nasıl unutabildiğini polislere anlatırken bir şey fark etti.

NEREDE UNUTTUĞUNU HATIRLAYAMADI

Karısını hangi benzin istasyonunda unuttuğunu hatırlayamadığını fark eden adam, Fransa'nın Lardes bölgesindeki jandarmalara oldukça stresli anlar yaşattı.

Jandarmaya çiftin yol boyunca yanlarında olan 22 yaşındaki kızlarından olaya tanıklık etmesini istedi.

Ancak, genç kız tüm yolculuk sırasında uyuduğundan ve babasının annesini nerede unuttuğunu bilmediğinden bahsedince jandarmaya pek yardımcı olamadı.

Otoyol boyunca birçok dinlenme alanını aramasına rağmen jandarma ve polis kayıp kadını bulamadılar.

Durumu daha da gerginleştiren bu durum, jandarmanın 62 yaşındaki eşin karısını bilerek unuttuğunu düşünmesine yol açtı.

Neyse ki polisler, bir şebeke operatörünün yardımıyla kadının telefonunu takip ederek, kadının nerede olduğunu bulmayı başardılar.

Kadın, kocasının kaybolduğunu fark ettiği yerden 300 kilomete uzakta, Deux-Sevres'teki bir otoyol servis istasyonunda ailesinin dönmesini bekliyordu.

Kocasının onu unuttuğu saatten, sabah 04:30'tan beri yerinden kıpırdamayan kadın, derin bir şok ve üzüntü içerisinde ailesiyle kavuşmayı bekliyordu.

Polis, aileyi kısa bir soruşturma altına alarak, adamın karısını isteyerek ardında bırakmadığını teyit etmek istedi.

Adamın eşini yanlışlıkla unuttuğundan emin olan polisler, ailenin Paris-Fas yolculuğuna kaldıkları yerden devam etmelerine müsaade etti.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
