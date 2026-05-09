Roza Galeri Roza Yaşam Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: "Böylesi ilk kez görüldü"

Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: "Böylesi ilk kez görüldü"

Dünya bu inanılmaz keşfi konuşuyor! Yerin metrelerce altından öyle bir hazine çıktı ki, değerini tahmin etmek bile imkansız; görenlerin gözlerini kamaştıran bu devasa taşın tüm dengeleri değiştireceği söyleniyor.

AP
AP
Giriş Tarihi: 09.05.2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 10:13
Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: Böylesi ilk kez görüldü

Myanmar'ın savaş yorgunu toprakları, bu kez silah sesleriyle değil, yerin derinliklerinden gelen büyüleyici bir parıltıyla gündemde. Güneydoğu Asya'nın çatışmalarla sarsılan ülkesi Myanmar'da madenciler, yaklaşık 2,2 kilogram (11.000 karat) ağırlığında devasa bir yakut keşfetti.

Ülkenin "mücevher kalbi" olarak bilinen Mogok bölgesinde bulunan bu nadide taş, büyüklüğü ve kalitesiyle son yılların en önemli madencilik olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: Böylesi ilk kez görüldü

DEV BOYUT, EŞSİZ KALİTE: 11.000 KARATLIK HAZİNE

Devlet medyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu yakut Nisan ayı ortalarında, geleneksel Yeni Yıl festivalinin hemen ardından gün yüzüne çıkarıldı. Aslında bu, Myanmar topraklarında bulunan en ağır taş değil; zira 1996 yılında 21.450 karatlık daha büyük bir taş bulunmuştu.

Yaklaşık 4,8 kilo ağırlığındaki bu devasa kristal, şu anda başkent Naypyitaw'da askeri hükümetin lideri Min Aung Hlaing ve kabinesi tarafından bizzat incelendi.

Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: Böylesi ilk kez görüldü

Ancak uzmanlar, yeni keşfedilen bu 11 bin karatlık yakutun, üstün rengi ve dokusu nedeniyle çok daha değerli olduğunu belirtiyor.

Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: Böylesi ilk kez görüldü

Morumsu-kırmızı tonlara ve hafif sarımsı yansımalara sahip olan dev taş, yüksek şeffaflık oranı ve ışığı yansıtma kapasitesiyle "mükemmel" bir kalite derecesine sahip.

Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: Böylesi ilk kez görüldü

KANLI ELMASLARDAN KANLI YAKUTLARA: SAVAŞIN FİNANS KAYNAĞI

Myanmar, dünyadaki yakut üretiminin yaklaşık %90'ını tek başına karşılıyor. Ancak bu parıltılı sektörün karanlık bir yüzü var.

Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: Böylesi ilk kez görüldü

Ülkedeki iç savaşta hem ordu hem de etnik silahlı gruplar, operasyonlarını finanse etmek için bu değerli taş madenlerini kontrol etmeye çalışıyor.

Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: Böylesi ilk kez görüldü

Mogok Bölgesi: Temmuz 2024'te Palaung etnik azınlığını temsil eden Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA) tarafından ele geçirlmiş, ancak Çin'in arabuluculuğunda varılan ateşkes sonrası kontrol yeniden orduya geçmişti.

Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: Böylesi ilk kez görüldü

Boykot Çağrıları: Global Witness gibi uluslararası kuruluşlar, mücevher markalarını Myanmar menşeli taşları almamaya çağırıyor; çünkü bu ticaretin doğrudan askeri yönetimi ve çatışmaları beslediği belirtiliyor.

Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: Böylesi ilk kez görüldü

Bu devasa keşif, bir yandan mücevher dünyasında heyecan yaratırken, diğer yandan Myanmar'ın bitmek bilmeyen iç savaşı ve siyasi krizine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: Böylesi ilk kez görüldü

Gözler şimdi, bu eşsiz hazinenin uluslararası pazarda nasıl bir yol izleyeceğine çevrilmiş durumda.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
SON DAKİKA