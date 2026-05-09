Fiyatını tahmin etmek bile imkansız! Madenciler öyle bir şey buldular ki: "Böylesi ilk kez görüldü"

DEV BOYUT, EŞSİZ KALİTE: 11.000 KARATLIK HAZİNE

Devlet medyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu yakut Nisan ayı ortalarında, geleneksel Yeni Yıl festivalinin hemen ardından gün yüzüne çıkarıldı. Aslında bu, Myanmar topraklarında bulunan en ağır taş değil; zira 1996 yılında 21.450 karatlık daha büyük bir taş bulunmuştu.

Yaklaşık 4,8 kilo ağırlığındaki bu devasa kristal, şu anda başkent Naypyitaw'da askeri hükümetin lideri Min Aung Hlaing ve kabinesi tarafından bizzat incelendi.