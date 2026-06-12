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Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin'in mucizevi 'beyaz balı'
Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin'in mucizevi 'beyaz balı'
Görenlerin "kesin içinde katkı maddesi var" diyerek şüpheyle yaklaştığı ancak gerçeği öğrenince şok olduğu ezber bozan o lezzetle tanışmaya hazır mısınız? Fındık kremasını tahtından edecek ve sahtesinin üretilmesi tamamen imkansız olan mucizevi 'beyaz bal', bal yemeyen çocukların bile yeni favorisi oldu. Mersin'in zirvelerinden sofralara uzanan ve rengiyle herkesi şaşkına çeviren bu tatlı sırrın ardındaki akılalmaz gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 10:43