Roza Galeri Roza Yaşam Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin'in mucizevi 'beyaz balı'

Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin'in mucizevi 'beyaz balı'

Görenlerin "kesin içinde katkı maddesi var" diyerek şüpheyle yaklaştığı ancak gerçeği öğrenince şok olduğu ezber bozan o lezzetle tanışmaya hazır mısınız? Fındık kremasını tahtından edecek ve sahtesinin üretilmesi tamamen imkansız olan mucizevi 'beyaz bal', bal yemeyen çocukların bile yeni favorisi oldu. Mersin'in zirvelerinden sofralara uzanan ve rengiyle herkesi şaşkına çeviren bu tatlı sırrın ardındaki akılalmaz gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 10:43
Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin’in mucizevi ’beyaz balı’

Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Mersin'de binlerce arıcı sıfır rakımdan 2 bin rakımdaki Eğriçayır Yaylası'na kadar süren bal yolculuğuna her yıl olduğu gibi bu senede başladı. Sıfır rakımda başlayan üretimin ardından hasat edilen balların bir kısmı olduğu gibi satışa giderken bir kısmı ise çocukların sevdiği gerçekliğini kanıtlayan doğal beyaz bala dönüşüyor.

Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin’in mucizevi ’beyaz balı’

Herkesin görünce katkı maddesi olduğunu düşündüğü beyaz balın aslında gerçek balın kristalleşmesiyle oluştuğu öğrenildi. Çiçek balının 15 gün arayla el değmeden belirli aralıklarla karıştırılarak dinlendirilmesi sonrasında ortaya çıkan doğal beyaz bal, fındık kreması ve çikolatayı akıllara getiriyor.

Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin’in mucizevi ’beyaz balı’

TADANLAR HEM BEĞENDİ HEM DE DOĞAL OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDI
Beyaz balı ilk defa tadanlar ise, çocuklarına normal balı yediremediklerini ancak bunu yedirebileceklerini söyledi. İlk başta "Kesin yapay bir şey vardır" diye düşündüklerini aktaran aileler, gerçek bal olduğunu öğrenip tadınca da çok beğendiklerini aktardı.

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Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin’in mucizevi ’beyaz balı’

Arıların mesaisinin başladığını aktaran arıcı Celal Çay ise, "Bu beyaz bal, bildiğin yüzde 100 çiçek balı. Her çiçek balı, eğer doğalsa, organikse bir süre sonra kristalleşiyor. Kristalleştiği zaman, böyle rengi beyaza dönüyor. Toroslar'da Eğriçayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz balı getiriyoruz. Bu şekilde kontrollü bir şekilde kristalleştiriyoruz ve tüketicilerimize sunuyoruz" dedi.

Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin’in mucizevi ’beyaz balı’

Çocukların beyaz balı çok sevdiğine de değinen Çay, fındık kreması veya çikolata yerine ekmeğe sürerek tüketebildiğini, bal sevmeyen çocuklar bunu yemeyi çok sevdiğini kaydetti.

Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin’in mucizevi ’beyaz balı’

"BEYAZ BAL YÜZDE 100 GERÇEK BALDIR"
Gerçek balın önemli bir özelliğinin kristalleşmesi olduğuna özellikle vurgu yapan Çay, "Bu bal da zaten doğrudan kristal olmuş oluyor. Bu balın sahtesinin olması imkansız."

Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin’in mucizevi ’beyaz balı’

"Sahte bal çünkü bu şekilde kristalleşmez. Beyaz bal tükettiğiniz zaman yüzde 100 gerçek bal diyebiliriz. Sahte balı bu şekilde kristalleştiremezsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin’in mucizevi ’beyaz balı’

Beyaz balla ilgili bilgi veren kimyager Duru Cingöz ise, "Hasat edilmiş çiçek balımız gerekli analizlerden geçtikten sonra karışım kazanımıza alınıp, 15 gün boyunca hiçbir katkı maddesi ve koruyucu içermeden belli aralıklarla karıştırılıyor."

Görenler inanamıyor, sahtesini yapmak imkansız! İşte Mersin’in mucizevi ’beyaz balı’

"Hiçbir besin değerini kaybetmeden yüzde 100 saf ve doğal olan çiçek balımızı beyazlatıp çocuklarımızın da tüketeceği eğlenceli hale getiriyoruz" dedi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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