Gözlerinize bile güvenmeyin! 7'den 70'e herkesi kandıran "gerçeklik" krizi başladı...

Prof. Dr. Ali Murat Kırık / Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı

MANİPÜLASYONA GELMEYİN

Bugün sosyal medyada karşımıza çıkan her görüntünün ya da videonun gerçek olduğunu varsaymak ciddi bir hata olabilir. Çünkü yapay zekâ teknolojileri artık yalnızca fotoğraf üretmekle kalmıyor, hiç yaşanmamış olayları olmuş gibi gösterebiliyor, insanların hiç söylemediği sözleri söylemiş gibi videolar hazırlayabiliyor. Toplumsal, dini ve siyasi içerikler toplumun hassas fay hatlarına temas ettiği için burada kullanılan yapay zekâ destekli sahte videolar çok daha büyük risk taşıyor.