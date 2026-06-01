Roza Galeri Roza Yaşam Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

Banyoda, mutfakta ya da duvar diplerinde aniden beliren gümüş böceklerinden kurtulmak için kimyasal ilaçlar kullanmak zorunda değilsiniz. Evdeki o rahatsız edici hareketliliği bıçak gibi kesen ve bu canlıların arkasına bile bakmadan kaçmasını sağlayan çok özel bir doğal yöntem bulunuyor. Temizlik alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek ve süpürgeliklerin koruyucu kalkanı haline gelecek o keskin kokunun ne olduğunu öğrendiğinizde, evinizi gümüş böceklerine karşı tamamen kapatmış olacaksınız. İşte o kokunun sırrı ve uygulama yöntemi...

Giriş Tarihi: 01.06.2026 12:49
Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

Gecenin bir yarısı banyo lambasını yaktığınızda yerde aniden hızla kaçışan, gri parıltılı o küçük canlılarla mutlaka karşılaşmışsınızdır.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

Halk arasında gümüş böceği olarak bilinen bu misafirler, neredeyse her evde zaman zaman boy gösteriyor.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

Zararsız gibi görünseler de aslında evdeki birçok eşyaya gizliden gizliye zarar veriyorlar. Peki, bu canlılar neden sürekli banyoda karşımıza çıkıyor ve onlardan kalıcı olarak kurtulmak için ne yapmak gerekiyor?

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

NEDEN HEP BANYODA VE MUTFAKTALAR

Gümüş böceklerinin evlerde en çok banyo, tuvalet ve mutfak tezgahı altlarını seçmesinin çok net bir nedeni var: Rutubet ve karanlık.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

Nemin ve sıcağın yüksek olduğu alanlar onlar için adeta bir cennet. Gündüzleri gözlerden uzak, duvar çatlaklarında veya süpürgelik arkalarında saklanıp gece ortalık sessizleştiğinde harekete geçiyorlar.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

Üstelik beslenme haritaları da oldukça geniş. Evdeki kağıtları, eski kitapları, karton kutuları, duvar kağıdı yapıştırıcılarını ve hatta dökülen saç telleriyle ölü derileri bile yiyerek besleniyorlar.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

EVDEN TAMAMEN UZAKLAŞTIRMANIN EN ETKİLİ FORMÜLÜ

Bu canlıları evden tamamen temizlemek istiyorsanız, sadece gördüğünüz yerde müdahale etmek kesinlikle yeterli olmuyor. Onları çeken ortam şartlarını tamamen değiştirmek gerekiyor.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

KAYNAĞI KURUTUN: NEMİ BİTİRİN

Onları evden kovmanın ilk ve en önemli kuralı, sevdikleri o nemli ortamı ellerinden almak. Duş aldıktan sonra banyoyu mutlaka uzun süre havalandırmak ve yerdeki su birikintilerini kuru bir bezle paspaslamak büyük önem taşıyor.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

Lavabo altlarında hafifçe sızdıran borular varsa, buraları hızla tamir etmek gerekiyor.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

BESİN ZİNCİRLERİNİ KESİN

Evde biriken eski gazeteleri, dergileri ve özellikle kilerde duran boş karton kolileri hızla evden uzaklaştırın.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

Mutfaktaki un, nişasta ve şeker gibi malzemeleri ise mutlaka ağzı sıkıca kapalı cam kavanozlara aktarın.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

DOĞAL KOKULARLA BARİYER OLUŞTURUN

Kimyasal ilaçlar kullanmak yerine, gümüş böceklerinin nefret ettiği keskin kokulardan yararlanabilirsiniz.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

Süpürgelik kenarlarına, dolap arkalarına ve lavabo altlarına damlatacağınız birkaç damla sedir ağacı yağı veya lavanta yağı, kokusuyla onları ortamdan hızla uzaklaştıracaktır.

Gümüş böcekleri o kokudan köşe bucak kaçıyor: Süpürgelik kenarlarına sadece birkaç damla damlatmak yetiyor...

Ayrıca duvarlardaki ve fayans aralarındaki çatlakları silikonla kapatarak yuva yapmalarının önüne geçebilirsiniz.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör
SON DAKİKA