Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurtalar hakkında bugüne kadar doğru bildiğiniz her şeyi unutmaya hazır mısınız? Market raflarında "daha organik" ya da "daha sağlıklı" diyerek genellikle daha fazla para ödediğiniz kahverengi yumurtaların ardındaki asıl sırrı duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Hangi tavuğun ne renk yumurtlayacağını sadece fiziksel bir ufak detayına bakarak şıp diye nasıl anlayabileceğinizi öğrenmek ve yumurta kabuklarının ardındaki sır perdesini aralamak için okumaya devam edin!