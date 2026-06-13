Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

Eğlenceli bir diğer gerçek ise "Zeytin Yumurtacıları" (Olive Egger) adı verilen tavuklardır. Mavi ve kahverengi yumurta genlerine sahip tavuk ve horozların melezlenmesiyle ortaya çıkan bu cins, iki rengin birleşimiyle kelimenin tam anlamıyla zeytin yeşili harika yumurtalar verir.

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