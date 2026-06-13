Roza Galeri Roza Yaşam Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurtalar hakkında bugüne kadar doğru bildiğiniz her şeyi unutmaya hazır mısınız? Market raflarında "daha organik" ya da "daha sağlıklı" diyerek genellikle daha fazla para ödediğiniz kahverengi yumurtaların ardındaki asıl sırrı duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Hangi tavuğun ne renk yumurtlayacağını sadece fiziksel bir ufak detayına bakarak şıp diye nasıl anlayabileceğinizi öğrenmek ve yumurta kabuklarının ardındaki sır perdesini aralamak için okumaya devam edin!

Giriş Tarihi: 13.06.2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 11:57
Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

Sahanda, haşlanmış veya omlet… Yumurtanızı nasıl severseniz sevin, dış kabuğunun rengi çoğumuz için alışveriş sırasında istemsiz bir seçim kriteridir. Doğada yumurta kabuğunun mineralize olmuş dış katmanı, kalsit halinde kristalleşen kalsiyum karbonattan oluşur. Bu maddenin doğal rengi beyazdır. Yani aslında tüm yumurtaların "fabrika ayarı" tamamen beyazdır. Ancak devreye giren çeşitli pigmentler, bu durumu tamamen değiştirir.

Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

Kahverengi yumurtalar için belirleyici olan temel faktör, protoporfirin IX adı verilen bir pigmenttir. İsim biraz karmaşık gelebilir ancak bu pigmentin ne işe yaradığı size hiç de yabancı değil; çünkü bu, insan kanına kırmızı rengini veren pigmentin ta kendisidir!

Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

Tavuğun rahmindeki kabuk bezi, yumurta oluşumu sırasında bu pigmenti kabuğa işler. Pigmentin yoğunluğu yumurtanın ne kadar koyu veya açık kahverengi olacağını belirler. Genetiğin yanı sıra stres ve çevresel faktörler de bu renk tonunda bazı oynamalar yapabilir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

DAHA MI SAĞLIKLI? EFSANELER VE GERÇEKLER

Toplumumuzda genellikle kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalara kıyasla daha besleyici, daha doğal veya daha sağlıklı olduğuna dair yaygın bir şehir efsanesi vardır.

Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

Michigan Eyalet Üniversitesi uzmanlarına göre, yumurta kabuğunun rengi ile besin değeri arasında bilinen hiçbir sağlık bağlantısı yoktur.

Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

Yani rengi ne olursa olsun, bir yumurtanın sağladığı protein ve vitamin değeri tamamen tavuğun nasıl beslendiğiyle ilgilidir, kabuğunun boyasıyla değil.

Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

TAVUĞUN KULAĞINA BAK, YUMURTASINI TAHMİN ET!

Peki, bir tavuğun hangi renk yumurtlayacağını henüz yumurta ortada yokken nasıl anlarız? Genetik yapı burada başroldedir. Genel bir kural olarak, beyaz tüylü tavuklar beyaz, kahverengi tüylüler ise kahverengi yumurtlar. Ancak asıl kesin ipucu tavukların kulak memelerinde gizlidir!

Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

Evet, doğru okudunuz; tavukların da kulak memeleri vardır. Eğer bir tavuğun kulak memesi beyazsa, muhtemelen yumurtası da beyaz olacaktır. Kırmızı veya koyu renkli kulak memelerine sahip olanlar ise genelde kahverengi yumurtlarlar.

Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

MAVİ VE YEŞİL YUMURTALAR: MASALLARDAN FIRLAMIŞ GİBİ

Sadece sarı ve beyazdan ibaret olmayan bu renkli dünyada, mavi ve hatta yeşil yumurtalar da var! Sakallı ve pofuduk yüzleriyle tanınan Ameraucana cinsi tavuklar, genetiklerindeki oosiyanin (oocyanin) adı verilen farklı bir pigment sayesinde soluk, grimsi mavi yumurtalar üretirler.

Hangisi daha sağlıklı? Kesin cevap geldi: Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki şoke eden gerçek

Eğlenceli bir diğer gerçek ise "Zeytin Yumurtacıları" (Olive Egger) adı verilen tavuklardır. Mavi ve kahverengi yumurta genlerine sahip tavuk ve horozların melezlenmesiyle ortaya çıkan bu cins, iki rengin birleşimiyle kelimenin tam anlamıyla zeytin yeşili harika yumurtalar verir.

Artık pazar kahvaltılarında sevdiklerinize gururla anlatabileceğiniz, Google Keşfet'e düşecek kadar ilgi çekici bu yeni bilgilerle sofralarınız çok daha keyifli geçecek!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
SON DAKİKA