Haritada görenler gözlerine inanamıyor! Okula gitmek için her gün iki ülke değiştiriyorlar: Sınırların arasındaki o ’tuhaf’ kasaba...

Haritadaki düz bir çizgi hayatlarını altüst etti! 1846 yılında imzalanan bir anlaşma yüzünden dünyanın en garip coğrafi kazalarından biri haline gelen Point Roberts kasabasında yaşayanlar, en temel ihtiyaçları için bile her gün iki ülkenin sınır kapılarından geçmek zorunda kalıyor.

Giriş Tarihi: 28.05.2026 12:07
Dünya genelinde sınır hatları genellikle nehirler, dağlar veya denizlere göre belirlenirken, bazen harita üzerinde çekilen düz bir çizgi tüm ezberleri bozabiliyor. İşte bu coğrafi kördüğümlerden biri olan Point Roberts kasabası, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırında ezber bozan bir duruma sahne oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı olan ancak ana karayla hiçbir kara bağlantısı bulunmayan Point Roberts kasabası, adeta Kanada topraklarının içine sıkışmış bir Amerikan adası gibi varlığını sürdürüyor.

SINIR GEÇMEK ZORUNDALAR

Kasaba halkı, doktora gitmek, okula ulaşmak ya da basit bir market alışverişi yapmak için bile her gün uluslararası sınır kapılarını aşmak zorunda kalıyor.

1846 Yılındaki O Antlaşma Hayatları Değiştirdi

Bu coğrafi anomalinin arkasında 180 yıla yakın bir tarihi geçmiş yatıyor. 1846 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya İmparatorluğu arasında imzalanan Oregon Antlaşması, iki ülke arasındaki sınırı 49. paralel boyunca dümdüz bir çizgi olarak belirledi.

Ancak harita üzerinde çizilen bu düz çizgi, kıyı şeridinin gerçek yapısını tamamen göz ardı etti.

Sonuç olarak, Kanada'ya bağlı Vancouver şehrinin hemen altındaki küçük bir yarımada olan Point Roberts, fiziken Kanada'ya bağlı olmasına rağmen siyasi olarak ABD toprağı olarak tescillendi.

OKULA GİTMEK İÇİN GÜNDE 4 KEZ SINIR KAPISI GEÇİYORLAR!

Point Roberts'ta yaşamak, sadece coğrafi bir izolasyon anlamına gelmiyor; aynı zamanda bitmek bilmeyen bir bürokrasiyle yaşamak demek. Kasabada hayatı zorlaştıran ve duyanları şaşkına çeviren o detaylar ise şöyle:

Pasaportsuz Adım Atılmıyor: Kasabadaki Amerikan devlet okullarına gitmek zorunda olan öğrenciler, her gün okula giderken iki, dönerken iki olmak üzere toplamda 4 kez sınır kontrol noktasından geçiyor.

Temel İhtiyaçlar Bile Gümrükten Geçiyor: Kasabaya giren her türlü gıda ve tüketim malzemesi gümrük taramasından geçiyor.

Acil Servis Protokolü: Ambulans, itfaiye ve polis gibi acil durum araçları, iki ülke arasında yapılan özel uluslararası işbirliği anlaşmaları sayesinde sınırları hızlıca geçebiliyor. Ancak olası gecikmeler her zaman büyük bir risk taşıyor.

PEKİ BU ZORLUĞA RAĞMEN NEDEN ORADA YAŞIYORLAR?

Tüm bu lojistik engellere, bitmek bilmeyen pasaport kuyruklarına rağmen Point Roberts halkı kasabalarından vazgeçmiyor. Giriş çıkışların bu denli kontrollü olması, kasabayı dünyanın en güvenli yerlerinden biri haline getiriyor.

Sıfıra yakın suç oranı, gözlerden uzak sakin bir sahil kasabası atmosferi ve büyük şehirlerin kargaşasından uzak kalma fikri, buradaki sakinler için sınır kapılarında beklenen sürelere fazlasıyla değiyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
