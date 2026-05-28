Haritada görenler gözlerine inanamıyor! Okula gitmek için her gün iki ülke değiştiriyorlar: Sınırların arasındaki o ’tuhaf’ kasaba...

Pasaportsuz Adım Atılmıyor: Kasabadaki Amerikan devlet okullarına gitmek zorunda olan öğrenciler, her gün okula giderken iki, dönerken iki olmak üzere toplamda 4 kez sınır kontrol noktasından geçiyor.

Temel İhtiyaçlar Bile Gümrükten Geçiyor: Kasabaya giren her türlü gıda ve tüketim malzemesi gümrük taramasından geçiyor.

Acil Servis Protokolü: Ambulans, itfaiye ve polis gibi acil durum araçları, iki ülke arasında yapılan özel uluslararası işbirliği anlaşmaları sayesinde sınırları hızlıca geçebiliyor. Ancak olası gecikmeler her zaman büyük bir risk taşıyor.