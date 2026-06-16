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Her gün giyiyoruz ama kimse amacını bilmiyor! Kot pantolonun önündeki o küçük cep bakın ne işe yarıyormuş
Her gün giyiyoruz ama kimse amacını bilmiyor! Kot pantolonun önündeki o küçük cep bakın ne işe yarıyormuş
Gardırobumuzun vazgeçilmezi, hem şık hem spor kombinlerin kurtarıcısı olan kot pantolonlar hakkında neredeyse herkesi şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Kot pantolonların ön kısmında, sağ cebin hemen içinde yer alan o "küçük cep" yıllardır gizemini koruyordu.
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:37