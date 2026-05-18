Hiçbir kalp krizi akşamdan sabaha gelmiyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: İşte kimsenin bilmediği o sinsi işaretler

Duyduğumda içimi en çok sızlatan hastalık hikâyelerden biri şudur: "Hocam, her sabah düzenli yürüyüş yapan sapasağlam biriydi. Eşine, dostuna hayat dolu gözlerle bakan, enerjisiyle hepimizi kıskandıran o sapasağlam insan, üstelik çok değil daha geçen hafta checkup yaptırmıştı. Döndüğünde keyifliydi, bütün değerleri pırıl pırıldı ama sanki herşey bir anda oldu ve…"

Hiç şüpheniz olmasın, modern kardiyolojinin belki de en can sıkıcı yanılgısı o son cümledir: Üstelik hiçbir şikâyeti de yoktu. Peki yanılgımız nerede, o kriz neden geldi, bu travmayı neden yaşadık? İsterseniz gelin, yazının başlığını "Kalbimiz sürprizi sevmiyor" gibi düşünerek yukarıda soruya cevap arayalım ve unutmayalım, hiçbir kalp krizi akşamdan sabah gelmez.