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Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

Anadolu'nun dört bir yanında kuşaktan kuşağa aktarılan "ceviz ağacının altında uyunmaz" inanışı, yıllardır gizemli hikâyelerle anlatılıyor. Ancak bu yaygın söylentinin ardında sanıldığı gibi doğaüstü bir neden değil, bilimsel olarak açıklanabilen gerçekler bulunuyor. Uzmanların dikkat çektiği araştırmalar, ceviz ağacının altında uzun süre vakit geçirilmemesi gerektiğine dair inanışın temelinde yatan asıl sebebi ortaya koydu. Peki, ceviz ağacının gölgesinden neden uzak durulması tavsiye ediliyor? İşte merak edilen gerçek...

Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:28
Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

Besin değeriyle öne çıkan cevizin insan sağlığına sayısız faydası bulunurken, ceviz ağacı da yıllardır farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak Anadolu'nun birçok bölgesinde ceviz ağacı hakkında nesilden nesile aktarılan çeşitli inanışlar bulunuyor. Bu inanışların ortak noktası ise ceviz ağacının altında uzun süre kalan ya da uyuyan kişilerin olumsuz durumlarla karşılaşabileceği yönündeki yaygın söylenti oluyor.

Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

Ceviz ağacı, sağlığa sunduğu faydaların yanı sıra hakkında anlatılan efsanelerle de yıllardır ilgi odağı olmaya devam ediyor. Halk arasında yaygın olan inanışlara göre ceviz ağacının altında uzun süre uyumak ya da oturmak, hatta ağaca zarar vermek bile uğursuzluk ve talihsizlik getirebiliyor. Bu nedenle Anadolu'nun birçok bölgesinde ceviz ağacıyla ilgili çeşitli inanışlar günümüze kadar varlığını koruyor.

Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

Ancak uzmanlara göre, ceviz ağacıyla ilgili bu inanışların doğaüstü bir yönü bulunmuyor. Bilimsel araştırmalar, halk arasında anlatılan uğursuzluk hikâyelerini doğrulamazken, ceviz ağacının altında uzun süre kalınmasının neden sakıncalı olabileceğini farklı gerekçelerle açıklıyor.

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Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

MEĞER BU YÜZDEN SERSEMLETİYORMUŞ!

Bilimsel araştırmalar, ceviz ağaçlarının sülfür gazı salgıladığını ortaya koyuyor. Bu gaz, havada bulunan diğer gazlardan daha ağır olduğu için ağacın köklerine doğru çöküyor ve altında bulunan kişide sersemletici bir etki oluşturuyor.

Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

Bu durum, ceviz ağacın ile ilgili dolaşan farklı efsanelerin gerçekten de birer efsaneden ibaret olduğunu ortaya koyuyor.

Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

Zehirli bir madde olmasıyla bilinen sülfür gazı, ceviz ağacından yayılıp köklerine doğru çöktüğü için, ceviz ağacının altında bulunmanın faydalı olmadığı belirtiliyor.

Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

HASTALIĞINIZI TETİKLEYEBİLİR!

Ceviz ağaçları, nadiren de olsa hastalık riskinizin artmasına neden olabilir.

Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

Ceviz ağaçları, kökler, ve gövdeleri üzerinde çeşitli parazitlere ve hastalıklara duyarlı olabilir. Bu nedenle ceviz ağacının dibinde oturmak bu parazit ve hastalıkların yayılma riskini artırabilir.

Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

POLEN ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!

Yaygın olmayan ancak alerji problemleri yaşayan kişilerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise polen etkisidir.

Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

Ceviz ağaçları polen üretebildiğinden dolayı, ağacın çiçek açma döneminde bu alanda bulunmak bazı kişilerin rahatsız olmasına neden olabilir.

Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

100 YIL VE DAHA FAZLA YAŞIYORLAR!

Ceviz ağacının ömrü birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak sağlıklı bir ceviz ağacı 100 yıl ve daha fazla ömre sahip olabilir. Ceviz ağaçlarının türü ve genetik özellikleri de ömürlerini etkiler.

Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

CEVİZ AĞACI DOĞANIN DENGELİ MEKANİZMASININ EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Ceviz ağacının sülfür gazı ve bileşikleri üretmesi aslında ekosistemde hem kendini korumasını hem de bulunduğu topraktaki zararlı mikroorganizmaları azaltmasını, yararlı mikroorganizmaları ise arttırmasını sağlar. Bu nedenle, fazla maruz kalındığında insan sağlığına zararlı olan bu gaz, aslında hem doğa hem de ceviz ağacı için oldukça faydalıdır. Bu nedenle her ne kadar insan bedeni için sersemletici etkileri olsa da doğanın döngüsüne katkıda bulunur. Yalnızca "dikkatli" olarak cevizin şifasından her daim faydalanabilirsiniz.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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