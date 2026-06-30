Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

Anadolu'nun dört bir yanında kuşaktan kuşağa aktarılan "ceviz ağacının altında uyunmaz" inanışı, yıllardır gizemli hikâyelerle anlatılıyor. Ancak bu yaygın söylentinin ardında sanıldığı gibi doğaüstü bir neden değil, bilimsel olarak açıklanabilen gerçekler bulunuyor. Uzmanların dikkat çektiği araştırmalar, ceviz ağacının altında uzun süre vakit geçirilmemesi gerektiğine dair inanışın temelinde yatan asıl sebebi ortaya koydu. Peki, ceviz ağacının gölgesinden neden uzak durulması tavsiye ediliyor? İşte merak edilen gerçek...