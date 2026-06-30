Hurafe sanmıştık ama bilim gerçeği açıkladı: Ceviz ağacının altında uyumak gerçekten bela getiriyor mu?

CEVİZ AĞACI DOĞANIN DENGELİ MEKANİZMASININ EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Ceviz ağacının sülfür gazı ve bileşikleri üretmesi aslında ekosistemde hem kendini korumasını hem de bulunduğu topraktaki zararlı mikroorganizmaları azaltmasını, yararlı mikroorganizmaları ise arttırmasını sağlar. Bu nedenle, fazla maruz kalındığında insan sağlığına zararlı olan bu gaz, aslında hem doğa hem de ceviz ağacı için oldukça faydalıdır. Bu nedenle her ne kadar insan bedeni için sersemletici etkileri olsa da doğanın döngüsüne katkıda bulunur. Yalnızca "dikkatli" olarak cevizin şifasından her daim faydalanabilirsiniz.