Huzurun sırrı aslında çok başkaymış! İşte hayatınızı değiştirecek o gizli zihin sistemi

Bir kişi işini kaybettiğinde bunu hayatının sonu olarak görür, günlerce uyuyamaz, kendisini değersiz hisseder ve geleceğe dair umudunu kaybeder. Bir başkası ise aynı durumu yeni bir başlangıç olarak yorumlar. Kendini geliştirir, yeni yollar arar ve belki de hayatının en güzel fırsatlarından biriyle karşılaşır. Olay aynıdır. Farkı yaratan şey olay değil, ona yüklenen anlamdır.