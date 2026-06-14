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Huzurun sırrı aslında çok başkaymış! İşte hayatınızı değiştirecek o gizli zihin sistemi
Huzurun sırrı aslında çok başkaymış! İşte hayatınızı değiştirecek o gizli zihin sistemi
Hayatta bizi en çok ne yoruyor biliyor musunuz? Olaylara yüklediğimiz anlam. Beynimiz yaşananlar karşısında hissettiklerimize müdahale etmeye çalışır. Yaşananlara direnç gösterir. Ve sonuç biz yüklediğimiz anlamlar altında eziliriz. Huzur, duygularla kavga etmeyi bırakmaktır.
Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:53