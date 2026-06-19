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İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: "Karpuza vurmak eskide kaldı..."
İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: "Karpuza vurmak eskide kaldı..."
Türkiye'nin karpuz deposu Adana'da hasat tüm hızıyla sürerken, uzmanlardan ve üreticilerden vatandaşları şoke edecek ezber bozan bir "iyi karpuz seçme" rehberi geldi! Yıllardır manavda ve pazarda karpuza vurma alışkanlığının aslında tek başına hiçbir işe yaramadığını belirten uzmanlar kelek karpuz tuzağına düşmek istemeyenler için önemli detayları tek tek deşifre etti.
Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:08