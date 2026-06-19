İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: "Karpuza vurmak eskide kaldı..."

Öte yandan, çiftçiler kelek karpuza karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl havaların serin ve yağışlı seyretmesi nedeniyle hasadın geciktiğini belirterek, "İlk etapta kum bölgesinde turfanda karpuz 25 liradan piyasaya girdi. Şu an toprak tarlalarda hasat hızlandı. Geçen yıla göre ekim alanı yüzde 15-20 azaldı. Kumda verim düşüktü ancak toprakta verim güzel. Bu nedenle çiftçimiz bu yıl karpuzdan para kazanıyor" diye konuştu.



