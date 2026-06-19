Roza Galeri Roza Yaşam İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: "Karpuza vurmak eskide kaldı..."

İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: "Karpuza vurmak eskide kaldı..."

Türkiye'nin karpuz deposu Adana'da hasat tüm hızıyla sürerken, uzmanlardan ve üreticilerden vatandaşları şoke edecek ezber bozan bir "iyi karpuz seçme" rehberi geldi! Yıllardır manavda ve pazarda karpuza vurma alışkanlığının aslında tek başına hiçbir işe yaramadığını belirten uzmanlar kelek karpuz tuzağına düşmek istemeyenler için önemli detayları tek tek deşifre etti.

Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:08
İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: Karpuza vurmak eskide kaldı...

Türkiye karpuz ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Adana'da hasat sürerken üreticiler ve satıcılar kelek karpuza karşı vatandaşları uyardı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, iyi karpuz seçmenin püf noktalarını anlatarak, "Karpuza vurma alışkanlığı devam ediyor ancak artık sadece sesine bakmak yeterli değil" dedi.

İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: Karpuza vurmak eskide kaldı...

Tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla diğer karpuzlardan ayrılan ve 2020 yılında tescillenen Adana karpuzunda hasat sürüyor. Ülke genelinde üretilen 4 milyon ton karpuzun yüzde 25'ini karşılayan kentte karpuzun kilogram fiyatı tarlada 14-16 lira arasında alıcı buluyor.

İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: Karpuza vurmak eskide kaldı...

Kent genelinde 110 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan yaklaşık 650 bin ton rekolte bekleniyor.

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İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: Karpuza vurmak eskide kaldı...

Öte yandan, çiftçiler kelek karpuza karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl havaların serin ve yağışlı seyretmesi nedeniyle hasadın geciktiğini belirterek, "İlk etapta kum bölgesinde turfanda karpuz 25 liradan piyasaya girdi. Şu an toprak tarlalarda hasat hızlandı. Geçen yıla göre ekim alanı yüzde 15-20 azaldı. Kumda verim düşüktü ancak toprakta verim güzel. Bu nedenle çiftçimiz bu yıl karpuzdan para kazanıyor" diye konuştu.


İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: Karpuza vurmak eskide kaldı...

"SAPI KURUMUŞ VE RENGİ AÇIK OLMALI"

Vatandaşların karpuz alırken dikkat etmesi gereken kriterleri anlatan Doğan, "Mayıs ayında havaların soğuk gitmesi nedeniyle o dönemde ham karpuz çıkma ihtimali daha yüksekti. Ancak şu an karpuzların tamamı hasat olgunluğuna erişti. Vatandaşların alacağı karpuzun genetik büyüklüğüne ulaşmış olması gerekiyor.


İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: Karpuza vurmak eskide kaldı...

Üzerindeki kulakçık yaprağının sararmış ve kurumaya yakın olması, sap kısmındaki tüycüklerin incelmesi ve dökülmüş olması önemli. Ayrıca renginin açık ve parlak olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: Karpuza vurmak eskide kaldı...

"KARPUZA VURMAK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Karpuza vurma yönteminin artık tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Doğan, "Bu eski bir alışkanlık. Vurduğunuzda tok bir ses gelmesi önemli ancak sadece buna bakılmamalı. Karpuzun rengi açık ve parlak olmalı, üzerinde hafif ayna gibi bir yansıma görülmeli.

İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: Karpuza vurmak eskide kaldı...

Sapa bağlandığı yer uca doğru incelmiş, tüycükleri dökülmüş ve homojen büyüklükteyse gönül rahatlığıyla alınabilir. Şu an havalar sıcak olduğu için ham karpuz bulma şansınız çok düşük. Vatandaşlarımız market ve pazarlardan güvenle karpuz alıp tüketebilir" dedi.

İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: Karpuza vurmak eskide kaldı...

Karpuz satıcısı Seçkin Yıldırım ise "Karpuzun altı sarıysa o karpuz olmuş demektir" ifadelerini kullandı.

İçi kıpkırmızı ve bal gibi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı anlattı: Karpuza vurmak eskide kaldı...

Üretici İshak Kaya da, "Adana karpuzu şu anda hasat için tam olgunlaşmış durumda. Karpuza vurunca güzel, tok ses gelecek. Şu anda Adana karpuzunda kelek bulamazsınız" diye konuştu.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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