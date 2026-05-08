Kalbiniz stresi sizden önce anlıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Bedeniniz içten içe alarm veriyor olabilir!

Zihniniz 'iyiyim' dese de kalbiniz yalan söylemiyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, modern insanın en büyük tuzağı olan 'gizli stres' hakkında ezber bozan uyarılarda bulundu. Meğer kalbinizin bir robot gibi kusursuz ritimde atması sağlık değil, büyük bir tehlike işaretiymiş!

PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU
Giriş Tarihi: 08.05.2026 15:20
Akıllı saatler çıktı çıkalı çoğumuz adım sayar olduk. Kimimiz nabzını izliyor, kimimiz uykusunu… Ama son yıllarda sağlık dünyasının yeni yıldızı başka bir veri: HRV. Yani "Heart Rate Variability", Türkçesiyle "Kalp Atım Değişkenliği".

İsmi biraz teknik olabilir ama anlattığı şey son derece insani: Bedeniniz gerçekten sakin mi… Yoksa içten içe alarm mı veriyor? Üstelik bunu bazen siz fark etmeden önce kalbiniz fark ediyor.

KALP SAAT GİBİ DEĞİL, CAZ MÜZİSYENİ GİBİ ÇALIŞIR

Çoğu kişi sağlıklı kalbin tam düzenli attığını düşünür. "Tık… tık… tık…" Oysa gerçek biraz farklıdır. Sağlıklı kalp küçük ritim değişiklikleri yapabilir. Esnektir. Uyumludur. Bir caz müzisyeni gibi… Çünkü beden sürekli çevreye uyum sağlamaya çalışır.

Merdiven çıktınız… Telefon canınızı sıktı… Bir kahve içtiniz… Sevdiğiniz biriyle konuştunuz… Kalp ritmi buna göre sürekli mikro ayarlar yapar. İşte HRV bu küçük değişimleri ölçer. Ve ilginç olan şu: Kalp ne kadar robot gibi aynı ritimde çalışıyorsa, beden çoğu zaman o kadar stres altında olabilir.

BEDENİN GAZ VE FREN PEDALI

Sinir sistemimizin iki büyük oyuncusu vardır. Birincisi sempatik sistemdir. Yani alarm sistemi… "Nabzı artır, kortizol salgıla, dikkat kesil!" diyen taraf. İkincisi parasempatik sistemdir.

Yani gevşeme sistemi "Dinlen, sindir, toparlan, uyu…" diyen taraf. Sorun şu ki modern insan gaz pedalına basılı yaşıyor. Telefon bildirimleri… Trafik… Toplantılar… Gece ekran ışıkları… Bitmeyen yetişme telaşı… Beden çoğu zaman "tehlike var" sanıyor. Ve bu durum HRV'yi düşürüyor.

DÜŞÜK HRV BEDENİN FISILTISIDIR

Düşük HRV çoğu zaman şunu anlatır: "Ben yoruldum." Araştırmalar düşük HRV'nin;

– kronik stres

– kötü uyku

– hipertansiyon

– diyabet

– inflamasyon

– depresyon

– kalp-damar hastalıkları ile ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Hatta bazı çalışmalarda çok düşük HRV değerlerinin erken ölüm riskiyle bağlantılı olduğu bile bildirildi. Yani mesele sadece "teknolojik oyuncak" değil. Bazen akıllı saatiniz sizden daha dürüst olabilir.

İYİ HRV KAÇ OLMALI?

Burada önemli bir ayrıntı var: Tek bir "mükemmel HRV değeri" yoktur. Yaş önemlidir. Cinsiyet önemlidir. Genetik yapı önemlidir. Gençlerde HRV genellikle daha yüksektir. Yaş ilerledikçe düşebilir.

Ama genel tablo şöyledir:

70 ms üzeri değerler çoğu zaman güçlü toparlanma kapasitesiyle ilişkilidir.

40–70 ms arası birçok erişkin için iyi kabul edilir.

20–40 ms arası bedenin stres yükü altında olduğunu düşündürebilir.

20 ms altındaki uzun süreli değerler ise dikkat gerektirir.

Ama en önemli kıyas şudur: Kendinizi kendinizle kıyaslayın. Çünkü sizin normaliniz başkasının anormali olabilir.

RMSSD DİYE GİZLİ BİR KAHRAMAN VAR

Bugün akıllı saatlerin ve yüzüklerin çoğu HRV'yi aslında RMSSD yöntemiyle hesaplıyor.

RMSSD'nin açılımı biraz bilim kurgu filmi adı gibi: "Root Mean Square of Successive Differences." Türkçesi ise: "Ardışık kalp atımları arasındaki farkların karekök ortalaması." Korkutucu görünmesine bakmayın.

Mantığı çok basit: Kalbin iki atımı arasındaki minicik zaman farklarını ölçüyor. Ve özellikle bedenin gevşeme-yenilenme sistemi olan parasempatik sistemi ne kadar kullandığını gösteriyor. Kısacası yüksek RMSSD çoğu zaman:

– iyi toparlanma

– kaliteli uyku

– güçlü stres direnci anlamına geliyor. Düşük RMSSD ise bedenin alarm modunda çalıştığını düşündürebiliyor.

BAZEN TEDAVİ SESSİZLİKTİR

Güzel haber şu: HRV geliştirilebilir. Hem de bazen şaşırtıcı derecede basit yollarla… Yavaş nefes egzersizleri… Burundan sakin nefes almak… Meditasyon… Yürüyüş… Kaliteli uyku… Düzenli egzersiz… Gece ekran ışığını azaltmak… Bunların hepsi sinir sistemini yeniden gevşeme moduna taşıyabiliyor.

Özellikle dakikada 5-6 nefeslik yavaş nefes çalışmaları parasempatik sistemi aktive etmede oldukça etkili bulunuyor. Kısacası bazen bedenin ihtiyacı yeni bir takviye değil… Biraz sessizlik.

SON SÖZ

Belki de mesele sadece uzun yaşamak değildir. Sinir sistemini sürekli alarm halinde çalıştırmadan yaşlanabilmektir.

Çünkü huzurlu bir sinir sistemi: Daha iyi uyku, daha güçlü bağışıklık, daha iyi kalp sağlığı ve daha genç bir biyoloji anlamına gelebilir. Ve evet… Bazen gerçekten biraz daha sakin yaşamak işe yarıyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
