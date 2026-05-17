Roza Galeri Roza Yaşam Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

Uçağa adım attığınızda sizi en çok korkutan şeyin yalnızca birkaç saniyelik türbülans olduğunu düşünüyorsanız, bu liste fikrinizi tamamen değiştirecek! Dünyanın farklı noktalarında öyle havaalanları bulunuyor ki, buralara iniş yapmak sıradan bir uçuş değil, adeta nefes kesen bir hayatta kalma sınavı gibi hissettiriyor. Kimi pist okyanusun ortasında dalgalarla mücadele ediyor, kimi ise tren raylarıyla iç içe geçmiş durumda. En deneyimli pilotların bile konsantrasyonunu zirveye çıkarmak zorunda kaldığı bu tehlikeli iniş noktaları, görenleri şaşkına çeviriyor. İşte her inişin bir mucize sayıldığı, dünyanın en korkunç havalimanları ve duyunca inanamayacağınız o ekstrem detaylar…

Giriş Tarihi: 17.05.2026 16:35
Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

Bazı havalimanlarında iniş yapmak, sıradan bir uçuş deneyiminden çok gerçek bir cesaret sınavına dönüşüyor. Uçurum kenarındaki pistler, sert rüzgârlar ve tren raylarıyla iç içe geçen iniş alanları, en deneyimli pilotları bile zorluyor. Yolcular için korku dolu anlara sahne olan bu sıra dışı havalimanları, adrenalin ve heyecanı aynı anda yaşatıyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

1. Princess Juliana Uluslararası Havaalanı - St. Marteen

Princess Juliana International Airport, uçak yolcularından çok hemen yanındaki plajda vakit geçiren turistler için ürkütücü bir manzara sunuyor. Çünkü havaalanının pisti, plajın hemen birkaç metre ötesinde yer alıyor ve dev yolcu uçakları iniş sırasında insanların üzerinden son derece alçaktan geçiyor. Bu sıra dışı görüntü, bölgeyi dünyanın en dikkat çekici havalimanlarından biri haline getiriyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

2. Paro Havayolu Pisti - Butan

Paro International Airport, Bhutan'ın tek uluslararası havalimanı olarak deniz seviyesinden yaklaşık 7 bin feet yüksekte yer alıyor. Dev Himalaya dağlarıyla çevrili bu zorlu pist, dünyanın en tehlikeli iniş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Keskin manevralar gerektiren iniş nedeniyle, buraya iniş yapma yetkisine sahip pilot sayısı ise oldukça sınırlı.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

3. Barra Havaalanı - İskoçya

Barra Airport, dünyada pist olarak kumsal kullanılan tek havalimanı olmasıyla dikkat çekiyor. İskoçya'daki bu sıra dışı havaalanında pilotlar, iniş ve kalkış için gelgit saatlerini yakından takip etmek zorunda. Çünkü deniz yükseldiğinde pist tamamen sular altında kalıyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

4. Juancho E. Yrasquin Uluslararası Havaalanı - Saba Adası

Saba Adası'ndaki Juancho E. Yrasquin Havalimanı, sadece 400 metrelik uzunluğuyla dünyanın ticari uçuşa açık en kısa pistine sahip. Sert rüzgarların estiği dağların arasına sıkışan bu daracık pistin her iki ucu da doğrudan okyanusa açılan dik uçurumlarla bitiyor.

Pilotlar için bu pistte doğru saniyede duramamak, uçağın sulara gömülmesiyle sonuçlanan ölümcül bir maceraya dönüşüyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

5. Narsarasuaq Havaalanı - Grönland

Grönland'in Narsarasuaq Havaalanı fiyordlarla çevirili olduğundan, iniş ve kalkış esnasında karşılaşılan türbülans ve rüzgar çok sıradan olaylar arasında. Bu sebeple bu pistten iniş ve kalkışlar sadece gündüz vakti yapılabilmekte.

Pilotlar ayrıca bu havaalanına dönüşü 90 derece yapmak ve aynı zamanda kayan buzullara da dikkat etmek zorundalar.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

6. Cebelitarık Uluslararası Havaalanı - Cebelitarık

Cebelitarık Uluslararası Havaalanı şehrin en işlek caddelerinden Winston Churchil Caddesi ile kesişiyor. Uçak her iniş veya kalkış yaptığında cadde trafiğe kapanıyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

7. Madeira Havaalanı - Portekiz

Avrupadaki en zorlu havaalanı olarak da bilinen Portekiz'de bulunan Madeira havaalanınında pilotlar, okyanus ve dağ zinciri arasındaki ince çizgiyi yakalayarak ilerlemeleri gerekmekte. Pist oldukça rüzgarlı ve kısa olduğundan dolayı pilotlar Atlantik'e girmemek için hep son saniye sağa kırıyorlar.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

8. Qamdo Bamda Havaalanı - Tibet

Tibet'in Camdo Bamda Havaalanı bir zamanlar dünyanın en yüksek havaalanı olarak biliniyordu. Şimdilerde ünvanını elinden kaptırsa da hala oldukça yüksek bir havaalanı olmasıyla oldukça zorlayıcı bir deneyim sunuyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

9. St. Barths Havaalanı - St. Barths

St. Maarten havaalanı gibi Amerikalı ünlülerin uğrak noktası St. Barths da dünyanın en kısa pistlerinden birine ev sahipliği yapmakta. Pistin hemen bitiminde güneşlenen turistler bulunmakta.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

10. Malekene Air Strip Havaalanı - Afrika Lesotho

Afrika Lesotho'da yer alan Malekene Air Strip Havaalanı sadece 1.300 feet uzunluğunda ancak sonundaki boşluğun yüksekliği tam tamına 2000 feet.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

11. Alaska Ketchikan Uluslararası - Alaska

Alaska Ketchikan Uluslararası Havaalanı süper kısa bir piste sahip ve her sene yaklaşık 50 ila 190 inç arası yağmur ile birlikte don yaşanmakta.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

12. Tenzing-Hillary Havaalanı - Lukla Nepal

Lukla Nepal'de yer alan Tenzing-Hillary Havaalanını zorlu kılan sadece 9.383 feet yüksekte olması değil aynı zamanda dünyanın en dik pistlerinden biri olması ve sonrasında Himalayalar ile çevrili olmasıdır. Bu sebeplerden uçuşlar sadece gündüz hava koşulları izin verirse yapılabiliyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

13. Courchevel Havaalanı - Fransa

Fransa'nın Courchevel Havaalanı 1.788 feet uzunluğundaki pisti ile sadece kısa değil %18,5 eğimi ile en diklerinden. Pistin sonunda bir de aşağı doğru dik bir eğim bulunuyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

14. Gisborne Havalimanı - Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'daki Gisborne Havalimanı, ana pistinin tam ortasından aktif bir demiryolu hattı geçen dünyadaki tek yer. Pilotlar iniş için alçalırken sadece diğer uçakları değil, aynı zamanda raylar üzerindeki tren trafiğini de kontrol etmek zorunda kalıyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

HAVALİMANLARI KADAR ÜRKÜTÜCÜLER! YILLARDIR GİZEMİ ÇÖZÜLEMEMİŞ OLAN O FOTOĞRAFLAR...

Dünyanın birçok yerinden, "gizemli ve korkutucu" olduğu iddiasıyla birçok kez dolaşıma giren birçok fotoğraf hala soru işareti olarak değerlendiriliyor. Yıllar sonra aile üyeleri tarafından tesadüfen keşfedilmiş gizemli detaylarla dolu. Examiner, Angelsghosts ve Reddit gibi farklı kaynaklardan derlediğimiz bu fotoğraflar, sıradan bir anın içine gizlenmiş, açıklanamayan varlıklar olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı. Her ne kadar sansasyon olarak nitelendirilse de bu fotoğraflar hala "gizemli" olarak kabul ediliyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

YÜZÜ OLMAYAN KIZ

Paranormal360 platformunda yayınlanan ve tartışma yaratan bir diğer görsel ise Macaristan'dan geliyor. Szigeti Gyöngyi isimli kullanıcının paylaştığı fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından annesine ithafen çekilmiş. Tarihi bir belge niteliği taşıyan karede, ilk etapta her şey normal görünse de arka plan şok edici bir anomali barındırıyor. Fotoğraftaki kadının arkasında beliren figür, yüz hatları ve kolları bulunmayan genç bir kızı andırıyor ve bu görüntünün nasıl oluştuğu hâlâ bir muamma.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

DAVETSİZ KONUK

1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Fotoğraf yine en başta oldukça masum görünüyor, ancak detaylı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

FOTOĞRAFTAKİ BÜYÜKANNE

Judy Herring'e ait olan bu aile fotoğrafı, Herring'in büyükbabasına ait. Herring'in iddiasına göre büyükbabası bu fotoğrafı çekildiğinde, büyükannesi de hayatını kaybetmiş. Büyükannesinin silüeti karede çıkmış.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

EVDEKİ HAYALET

1930'lu yıllarda Yeni Zelanda'da çekilmiş bu aile fotoğrafında bir hayalet yer alıyor. Yıllar sonra aile üyeleri hayaleti evde birçok kez gördüklerini de iddia etti. Siyah topuzlu saçı olan ve beyaz bir elbise giyen bu hayalet, aile üyelerinin yataklarının başında bekler vaziyette görülmüş.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

ÇİFTİN ARKASINDA KADIN

Paranormal.about.com sitesine göre bu fotoğraf 1942'te Alabama'nın Jasper kentinde çekilmiş. Yeni evli çiftin arkasındaki ağaçta korkutucu bir kadın figürü yer alıyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

EVDE TEK BAŞINA

Pencere önünde çekilmiş iki çocuğun fotoğrafı son derece normal duruyor. Çocukların arkasındaki evin penceresinde iki tane küçük kız çocuğu görünüyor. Ancak iddiaya göre evin içinde sadece soldaki kız varmış. Sağdaki kızın hayalet olduğu iddia ediliyor.

Kalp atışlarınızın yükselmesine hazır olun! İşte dünyanın en tehlikeli 14 havalimanı: Böylesi görülmedi!

YILLAR SONRA FARK EDİLDİ

Denise Russell, 1997'de bir aile pikniği sırasında büyükannesinin bu fotoğrafını çekti. Aileden kimse fotoğrafta, Denise'nin büyükannesinin arkasında duran adamı fark etmedi. Denise ise fotoğraftaki kişiyi yıllar sonra fark etti, bu kişinin 1987'de hayatını kaybeden büyükbabası olduğunu söyledi.

SON DAKİKA