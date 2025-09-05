Roza
Kapış kapış satılıyor: Çin’de herkesin denediği beyaz saç tedavisi gündemde! Mucize iğne mi, büyük aldatmaca mı?
Çin'de son günlerde sosyal medyayı kasıp kavuran "beyaz saç iğneleri" gençlik iksiri gibi lanse ediliyor. Ünlü bir oyuncunun bu tedaviyi denemesiyle birlikte satışlar patladı, kullanıcılar umutla sıraya girdi. Peki gerçekten mucize mi, yoksa büyük bir hayal kırıklığı mı bekliyor? İşte detaylar..
