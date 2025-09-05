Kapış kapış satılıyor: Çin’de herkesin denediği beyaz saç tedavisi gündemde! Mucize iğne mi, büyük aldatmaca mı?

Beyaz Saç İğneleri Nedir?

Beyaz saç iğneleri, Çin tıbbından ilham alınarak geliştirilen ve "adenosilkobalamin" adı verilen bir B12 vitamini türevine dayanan enjeksiyon tedavisi olarak tanıtılıyor. Bu madde, B12 vitamininin bir analoğu olarak biliniyor ve temel olarak sinirleri beslemek, dolaşımı düzenlemek ve melanin sentezini uyarmak amacıyla kullanılıyor.