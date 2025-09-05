Roza Galeri Roza Yaşam Kapış kapış satılıyor: Çin’de herkesin denediği beyaz saç tedavisi gündemde! Mucize iğne mi, büyük aldatmaca mı?

Kapış kapış satılıyor: Çin’de herkesin denediği beyaz saç tedavisi gündemde! Mucize iğne mi, büyük aldatmaca mı?

Çin'de son günlerde sosyal medyayı kasıp kavuran "beyaz saç iğneleri" gençlik iksiri gibi lanse ediliyor. Ünlü bir oyuncunun bu tedaviyi denemesiyle birlikte satışlar patladı, kullanıcılar umutla sıraya girdi. Peki gerçekten mucize mi, yoksa büyük bir hayal kırıklığı mı bekliyor? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 05.09.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:50
Çin'de son günlerde "beyaz saç iğneleri" olarak bilinen tartışmalı bir tedavi yöntemi sosyal medyada gündem oldu. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan saç beyazlamasını tersine çevirdiği iddia edilen enjeksiyonlar, özellikle ünlü bir oyuncunun denemesiyle viral hale geldi. Ancak dermatologlar ve sağlık uzmanları, yöntemin etkinliği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Beyaz Saç İğneleri Nedir?

Beyaz saç iğneleri, Çin tıbbından ilham alınarak geliştirilen ve "adenosilkobalamin" adı verilen bir B12 vitamini türevine dayanan enjeksiyon tedavisi olarak tanıtılıyor. Bu madde, B12 vitamininin bir analoğu olarak biliniyor ve temel olarak sinirleri beslemek, dolaşımı düzenlemek ve melanin sentezini uyarmak amacıyla kullanılıyor.

Tedavi, haftada bir kez yapılan düzenli enjeksiyonlardan oluşuyor ve 3 ila 6 ay boyunca uygulanması gerekiyor. Teoride, melanin üretimini artırarak beyaz saçların yeniden eski rengini kazanmasına yardımcı olması bekleniyor.

GUO TONG'UN PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Çinli oyuncu Guo Tong, haziran ayında Douyin (Çin'in TikTok versiyonu) üzerinden yaptığı paylaşımda bu tedaviye başladığını açıkladı.

Tong, ilk iğneden sonra hafif ağrı hissettiğini ve sonuçların hemen ortaya çıkmadığını belirtti. Oyuncu, doktorunun en az üç ila altı ay sabırlı olmasını söylediğini de sözlerine ekledi.

Guo Tong'un paylaşımı kısa sürede viral olurken, enjeksiyonlara olan ilgi hızla arttı. Online satışlarda gözle görülür bir yükseliş yaşandı. Ancak bu durum, dermatologların dikkatini çekti ve uzmanlar sosyal medyada yayılan heyecanı temkinli karşılamaya başladı.

BİLİMSEL KANIT EKSİKLİĞİ

Yangtse News'in aktardığına göre Guo Tong, tedaviyi Şanghay Yueyang Hastanesi'nde görmeye başladı. Hastanenin dermatoloji uzmanları, enjeksiyonların temelinde adenosilkobalamin bulunduğunu doğruladı. Ancak bilim insanları, bu yöntemin saç beyazlamasını kesin olarak geri çevirdiğini kanıtlayan herhangi bir klinik araştırma olmadığının altını çiziyor.

Nanjing Jiangbei Hastanesi Dermatoloji Bölümü Başhekim Yardımcısı Kong Yulong, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"B12 vitamini sinir sistemini besleme, salgıları düzenleme ve dolaşımı iyileştirme gibi faydalara sahip. Eğer B12 eksikliği varsa saç renginde bir miktar etki gösterebilir. Ancak eksiklik yoksa beyaz saç üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmayacaktır."

UZMANLARDAN UYARI

Dermatologlar, söz konusu enjeksiyonların bilimsel olarak onaylanmadığını ve potansiyel yan etkilerinin bilinmediğini vurguluyor. Ayrıca sosyal medyada hızla yayılan bu tür "mucizevi çözümler" karşısında dikkatli olunması gerektiğini söylüyorlar.

Beyaz saç, genetik faktörler ve yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak kabul ediliyor. Mevcut bilimsel bilgiler ışığında kalıcı ve güvenli bir şekilde saç rengini geri döndürecek bir tedavi yöntemi henüz bulunmuş değil.

İLGİ BÜYÜYOR AMA ŞÜPHELER SÜRÜYOR

Her ne kadar etkinliği kanıtlanmamış olsa da, Çin'de beyaz saç iğnelerine yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Sosyal medyada açılan tartışmalar, insanların estetik kaygılarla farklı tedavilere yöneldiğini gösteriyor.

Ancak uzmanların ortak görüşü net: Beyaz saç iğneleri henüz güvenilir bir çözüm olarak görülmüyor ve etkileri konusunda bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor.