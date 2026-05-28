Kavurucu yaz gecelerinde bile neden üzerimize bir şeyler örtmeden uyuyamıyoruz?
Yazın en boğucu günlerinde, nem oranının tavan yaptığı ve klimanın bile yetersiz kaldığı o sıcak geceleri düşünün. Ter içinde kalsanız dahi, yatağa yattığınızda o incecik çarşafın veya pikenin en azından ayak ucunuza ya da belinize temas etmesini istersiniz. Tamamen örtüsüz uyumak, birçoğumuz için adeta imkansızdır. Peki, vücudumuz sıcaktan kavrulurken neden inatla bir örtünün altına girmek istiyoruz?
Giriş Tarihi: 28.05.2026 08:40
Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 08:42