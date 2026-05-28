Kavurucu yaz gecelerinde bile neden üzerimize bir şeyler örtmeden uyuyamıyoruz?

Yazın en boğucu günlerinde, nem oranının tavan yaptığı ve klimanın bile yetersiz kaldığı o sıcak geceleri düşünün. Ter içinde kalsanız dahi, yatağa yattığınızda o incecik çarşafın veya pikenin en azından ayak ucunuza ya da belinize temas etmesini istersiniz. Tamamen örtüsüz uyumak, birçoğumuz için adeta imkansızdır. Peki, vücudumuz sıcaktan kavrulurken neden inatla bir örtünün altına girmek istiyoruz?

Giriş Tarihi: 28.05.2026 08:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 08:42
Bilim insanları ve uyku uzmanlarına göre bu ilginç alışkanlığımızın arkasında sadece psikolojik nedenler değil; fizyolojik, evrimsel ve hatta tarihsel gerçekler yatıyor.

BİR ZAMANLAR SADECE ZENGİNLERİN LÜKSÜYDÜ

Bugün her evde bulunan battaniyeler ve çarşaflar, tarih boyunca aslında büyük bir lüks ve statü göstergesiydi. Antik Mısır'ın keten dokumalarından, Roma İmparatorluğu'nun yün örtülerine ve Orta Çağ Avrupası'na kadar yatak örtüleri yalnızca varlıklı kesimin erişebildiği ürünlerdi.

O dönemlerde sıradan halk ve yoksul kesim, gece ısınabilmek için kalabalık aile grupları halinde veya çiftlik hayvanlarıyla aynı ortamda uyumak zorundaydı.

Erken Modern Dönem'e gelindiğinde bile bir yatak ve örtüleri, bir evin en pahalı eşyası konumundaydı. Ancak günümüzde yapılan antropolojik çalışmalar, ekvator çevresindeki bazı göçebe kabileler hariç, dünya üzerindeki neredeyse tüm kültürlerde insanların uyurken bir tür örtü veya dolgu malzemesi kullandığını gösteriyor.

REM UYKUSUNDA "SÜRÜNGENE" DÖNÜŞÜYORUZ

Uyku uzmanı Dr. Alice Hoagland'a göre, örtü ihtiyacımızın en güçlü biyolojik nedeni vücudumuzun uyku sırasındaki ısı yönetimiyle doğrudan ilgili. İşte uykuya daldığımızda bedenimizde yaşanan o ilginç değişimler:

  • Melatonin ve Isı Düşüşü: Normal uyku saatimizden yaklaşık 60-90 dakika önce, çekirdek vücut ısımız yavaşça düşmeye başlar. Vücudun soğuması, bizi uykuya hazırlayan melatonin hormonunun seviyesini artırır.
  • Termoregülasyon Kaybı: Asıl mucizevi değişim ise rüyalarımızın büyük çoğunluğunu gördüğümüz REM uykusu evresinde gerçekleşir. Bu evrede, memelilere özgü olan kendi vücut ısımızı ayarlama yeteneğimizi (termoregülasyon) geçici olarak kaybederiz. Adeta soğukkanlı bir sürüngen gibi ortam ısısına bağımlı hale geliriz.
  • Sabaha Karşı Gelen Soğuk: Gecenin ilerleyen saatlerinde, özellikle sabaha karşı ortam sıcaklığı en düşük seviyeye ulaşır. Tam da vücudumuzun kendi kendini ısıtamadığı bu anlarda o örtüye hayati bir ihtiyaç duyarız. Beynimiz bu tehlikeyi önceden bildiği için bizi baştan bir örtünün altına girmeye zorlar.

SEROTONİN DÜŞÜŞÜ VE PAVLOV'UN KÖPEKLERİ ETKİSİ

Çarşaf veya battaniye kullanmanın tek sebebi üşümeyi engellemek değildir. REM uykusu evresinde, bize huzur, güvenlik ve mutluluk veren serotonin hormonu seviyelerinde de ciddi bir düşüş yaşanır.

Araştırmalar, üzerimizdeki örtünün vücudumuza uyguladığı hafif baskının beyinde serotonin üretimini tetiklediğini ve sinir sistemini yatıştırdığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda popülerleşen "ağırlıklı battaniyelerin" anksiyete tedavisinde kullanılmasının sebebi de tam olarak budur.

İşin psikolojik boyutu ise tamamen klasik koşullanma ile açıklanıyor. Bebeklik döneminde vücut ısımızı kendi başımıza iyi ayarlayamadığımız için ebeveynlerimiz bizi sürekli olarak örterek uyutur.

Yıllar süren bu eylem, tıpkı Pavlov'un köpeklerinin zil sesini duyunca yemek beklemesi gibi, bizim de beynimizde "örtü = uyku ve güvenlik" denklemini kurar. Çarşafı üzerimize çektiğimiz an, beynimiz dış dünyadan koptuğunu ve artık güvenle uykuya dalabileceğini anlar.

ANNE KARNI EFSANESİ GERÇEK Mİ?

İnternette sıkça karşılaşılan, örtülerin anne karnındaki o sıcak, karanlık ve kapalı ortamı simüle ettiği yönündeki teoriler, uzmanlar tarafından pek gerçekçi bulunmuyor.

Bunun yerine, tamamen biyolojik ısı döngümüz, hormonlarımız ve çocukluktan gelen güçlü bir koşullanmanın kusursuz birleşimi söz konusu.

Kısacası; yaz geceleri ne kadar sıcak ve nemli olursa olsun, o incecik çarşafa sarılmaktan vazgeçememeniz sizin zayıflığınız değil. Bu, binlerce yıllık evrimin, beyninizin kusursuz işleyişinin ve çocukluk anılarınızın sizi koruma altına alma şeklidir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
