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Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Kedilerin bir anda yanınıza gelip kendilerini yere bırakarak göbeklerini açması, her kedi sahibinin "beni sev" çağrısı olarak algıladığı en yaygın davranışlardan biridir. Ancak uzmanlar, bu sevimli hareketin aslında sanıldığı gibi bir göbek masajı daveti olmadığını, aksine çok daha derin bir psikolojik mesaj içerdiğini açıkladı. Kedinizin vücut dilindeki sinsi sinyalleri doğru okuyamaz ve o yumuşak göbeğe doğrudan dokunursanız, kendinizi bir "ayı tuzağının" tam ortasında bulabilirsiniz. İşte kedilerin sırtüstü yuvarlanmasının ardındaki gerçek nedenler…

Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:39
Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Kedilerin bakımı ve psikolojisi konusunda 30 yılı aşkın bir deneyime sahip olan ünlü davranış uzmanı Amanda Campion, kedi dünyasının bu en gizemli hareketine açıklık getirdi.

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

GÜVENİN ÜST DÜZEY GÖSTERGESİ

Uzmana göre bir kedinin yanınızda kendini yanlamasına yere bırakıp sırtüstü yuvarlanması, sahibine sunduğu saf bir güven, konfor ve savunmasızlık gösterme isteğinin en net kanıtıdır.

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Doğada karın bölgesi kedilerin en hassas ve hayati organlarının bulunduğu, korunmasız bölgesi olduğu için, bir kedinin burayı size açması "sana tamamen güveniyorum ve yanında kendimi güvende hissediyorum" anlamına geliyor.

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Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Ancak uzman Campion, bu hareketin bir etkileşim daveti olduğunu kabul etse de bunun her zaman "göbeğime dokunabilirsin" anlamına gelmediğini, insanların bu ince çizgiyi çoğunlukla kaçırdığını vurguluyor.


Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

KEDİNİZİN VÜCUT DİLİNDEKİ SİNSİ DETAYLAR

Kedinizin o anki gerçek ruh halini ve amacını anlamak için, tüylü dostunuzun sadece göbeğine değil, tüm vücut diline aynı anda odaklanmanız gerekiyor. Eğer kediniz gerçekten tamamen rahatlamış ve huzurlu bir moddaysa, yere serildiğinde kasları son derece yumuşak ve gevşek görünüyor.

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Ancak içten içe gerginse veya sadece oyun oynamak istiyorsa, vücut hatlarının çok daha gergin ve tetikte olduğunu fark edebilirsiniz.

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

En kritik sinyal ise kuyruk ve kulaklarda gizleniyor; eğer kediniz sırtüstü yatarken kuyruğu hafifçe yere vuruyorsa veya kulakları geriye doğru düzleşiyorsa, bu durum kesinlikle o göbeğin ellenmesini istemediğini ve elinizi uzattığınız an saldırıya geçebileceğini gösteriyor.

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Uzmanlar, kedilerle sağlıklı bir bağ kurmanın temel kurallarından birinin bu vücut ipuçlarına saygı duymak olduğunu hatırlatarak, çoğu zaman "az dokunuşun çok daha fazla sevgi getireceğini" ve kedinin size gelmesini beklemenin en doğrusu olduğunu söylüyor.


Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

"BENİ SEV AMA SINIRLARIMI BİL"

Veteriner sağlık teknisyeni Phyllis Meyer ise kedilerin bu davranışını literatürde "sosyal yuvarlanma" (social roll) olarak tanımlıyor.

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Kediler bu hareketi sadece sahipleriyle sevgi dolu bir bağ kurduklarında değil, favori oyuncaklarıyla oynarken, oyun oynamak istediklerini belli ederken ya da sadece evde kendileri için çok rahat, huzurlu ve keyifli bir dinlenme noktası keşfettiklerinde sergiliyorlar.

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Meyer, kedi sahiplerini uyararak, kedilerin göbeklerinin sevilmesini bazen agresif bir tehdit veya avlanma oyunu olarak algılayabileceğini, bu yüzden elinizi doğrudan karın bölgesine uzatmadan önce karşınızdaki kediyi çok iyi tanımanız gerektiğini belirtiyor

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Aksi takdirde, yumuşacık bir sevgi anı bir anda dişlerin ve keskin pençelerin devreye girdiği bir kedi tırmalamasıyla son bulabiliyor.

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN EN DOĞRU YAKLAŞIM

Kediniz önünüzde bu sevimli yuvarlanma hareketini yaptığında, bir "ayı tuzağına" düşmemek ve onun güvenini sarsmamak için en doğru hamle, doğrudan göbeğe dalmak yerine sakin kalmaktır.

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Uzmanlar, kedinin bu güven gösterisini önce sözlü olarak onaylamayı, ardından elinizi yavaşça uzatarak koklamasına izin vermeyi öneriyor.

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Eğer kediniz elinizi kokladıktan sonra kafasını size doğru yaslamaya devam ediyorsa, sevmeye göbekten değil, her zaman en çok hoşlandıkları yer olan yanak, çene altı ve baş bölgesinden başlamak en sağlıklı ilişkiyi beraberinde getiriyor.

Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...

Hatta birçok kedi sahibinin sosyal medyada dert yandığı "kedim göbeğini açıyor ama sevmeye gittiğimde kaçıyor" şikayetinin arkasında da kedilerin sadece oyun oynamak istemesi ve insanların bu daveti yanlış anlayıp onları sıkıştırması yatıyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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