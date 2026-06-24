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Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...
Kedi sahipleri sinsi tuzağa düşüyor! Meğer göbeklerini açmalarının ardındaki sır...
Kedilerin bir anda yanınıza gelip kendilerini yere bırakarak göbeklerini açması, her kedi sahibinin "beni sev" çağrısı olarak algıladığı en yaygın davranışlardan biridir. Ancak uzmanlar, bu sevimli hareketin aslında sanıldığı gibi bir göbek masajı daveti olmadığını, aksine çok daha derin bir psikolojik mesaj içerdiğini açıkladı. Kedinizin vücut dilindeki sinsi sinyalleri doğru okuyamaz ve o yumuşak göbeğe doğrudan dokunursanız, kendinizi bir "ayı tuzağının" tam ortasında bulabilirsiniz. İşte kedilerin sırtüstü yuvarlanmasının ardındaki gerçek nedenler…
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:39