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Roza Yaşam
Kedinizin yalnız kaldığında verdiği bu gizli sinyallere dikkat! Meğer mutsuzluğunu böyle anlatıyormuş...
Kedinizin yalnız kaldığında verdiği bu gizli sinyallere dikkat! Meğer mutsuzluğunu böyle anlatıyormuş...
"Kedinizin yalnız kaldığında verdiği bu gizli sinyallere dikkat, meğer mutsuzluğunu böyle anlatıyormuş! Sahibinin ava çıktığını düşünerek kapı önünde ısrarla miyavlayan dostlarımızın, ayrılık kaygısıyla baş ederken sergilediği o şaşırtıcı tepkiler açıklandı.
Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:35