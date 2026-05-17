Kilo vermenin en etkili formülü bulundu! İşte hem hızlı zayıflatan hem de kiloları geri aldırmayan o yöntem

Kilo vermek isteyenlerin en büyük endişelerinden biri, verilen kiloların kısa sürede geri alınması oluyor. Ancak yeni bir bilimsel araştırma, doğru yöntem uygulandığında hem daha hızlı kilo vermenin hem de bu kiloyu uzun vadede korumanın mümkün olabileceğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 17.05.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 10:57
Yeni bir uluslararası araştırma, hızlı kilo vermenin sanılandan daha etkili olabileceğini ortaya koydu.

Avrupa Obezite Kongresi'nde Türkiye'de sunulan çalışmaya göre, kısa sürede kilo veren kişiler hem daha fazla kilo kaybediyor hem de verdikleri kiloyu bir yıl boyunca koruma konusunda daha başarılı oluyor.

Norveç'teki Vestfold Hastanesi'nden uzmanlar tarafından yürütülen araştırmada, obezite tanısı bulunan 284 yetişkin iki farklı programa ayrıldı.

Katılımcıların bir kısmı hızlı kilo verme programına, diğer kısmı ise kademeli kilo verme programına dahil edildi.

Hızlı kilo verme programı 16 hafta sürdü. İlk 8 haftada günlük kalori alımı 1.000 kalori ile sınırlandırıldı. Sonraki 4 haftada bu miktar 1.300 kaloriye, son 4 haftada ise 1.500 kaloriye çıkarıldı. Kademeli kilo verme grubundaki katılımcılar ise günlük kalori alımlarını yaklaşık 1.000 kalori azaltarak ortalama 1.400 kalori tüketti.

Araştırmanın sonuçlarına göre, 16 haftalık ilk dönemin sonunda hızlı kilo veren grup toplam vücut ağırlığının ortalama yüzde 12,9'unu kaybetti. Kademeli kilo veren grupta ise bu oran yüzde 8,1'de kaldı.

Bir yıllık takip sonunda da hızlı kilo veren grubun üstünlüğü devam etti. Bu gruptaki katılımcılar başlangıç kilolarının ortalama yüzde 14,4'ünü korurken, kademeli kilo verenlerde bu oran yüzde 10,5 olarak ölçüldü.

Araştırmacılar, "Obezite tanısı olan yetişkinlerde, yapılandırılmış hızlı kilo verme programına katılan bireyler bir yıl sonunda anlamlı ölçüde daha fazla kilo kaybetti. Bu bulgular, uzman gözetiminde uygulandığında hızlı kilo vermenin, obeziteye bağlı sağlık risklerini azaltmada daha etkili bir yöntem olabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın başyazarı Dr. Line Kristin Johnson, "Sonuçlarımız, yavaş ve istikrarlı kilo vermenin uzun vadede daha başarılı olduğu yönündeki yaygın inanışı açıkça sorguluyor. Hızlı kilo kaybının kilo geri alımıyla ilişkili olmadığını ve bu yöntemi uygulayan daha fazla kişinin hedef kilosuna ulaştığını gösterdik" dedi.

Araştırmayı değerlendiren Dr. Marie Spreckley ise çalışmanın, kademeli kilo kaybının mutlaka daha sürdürülebilir olduğu yönündeki uzun süredir kabul gören görüşe güçlü bir alternatif sunduğunu belirtti.

Uzmanlara göre bu sonuçlar, hızlı kilo vermenin mutlaka sağlıksız ya da geçici olduğu düşüncesini çürütüyor. Ancak bu tür programların mutlaka doktor ve diyetisyen gözetiminde uygulanması gerektiği vurgulanıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
