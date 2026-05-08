Kocası ve sevgilisini 9 yıl birbirinden habersiz aynı evde yaşattı! Kan donduran yasak aşk cinayeti...

1920'li yılların Los Angeles'ında, en yaratıcı senaristlerin bile hayal etmekte zorlanacağı, gerçek ile kâbusun birbirine karıştığı bir trajedi yaşandı. "Dolly" lakaplı Walburga Oesterreich, sadakatsizliği kelimenin tam anlamıyla "bir üst seviyeye" taşıyarak, sevgilisini tam on yıl boyunca kocasının tam üzerinde, dar bir tavan arasında gizledi. Fred Oesterreich'in evinde bir "gölge adamla" paylaştığı habersiz yıllar ve bu tuhaf saklambaç oyununun kanlı bir cinayetle noktalanan sonu, tarihin en karanlık ve hastalıklı aşk hikayelerinden biri olarak günümüzde de gizemini koruyor. Peki bu hikaye nasıl gelişti? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2026 14:30
Günümüzde "gerçek suç" (true crime) dosyaları popülerliğini korurken, hiçbir hikaye Walburga "Dolly" Oesterreich'in tavan arasında sakladığı sır kadar tuhaf olamaz. Los Angeles sosyetesinin "Kraliçesi" olarak bilinen Dolly, sadece bir cinayet zanlısı değil, aynı zamanda neredeyse on yıl süren akılalmaz bir aldatma hikayesinin başrolüydü.

HER ŞEY BİR DİKİŞ MAKİNESİYLE BAŞLADI

Hikaye 1913 yılında Milwaukee'de başlıyor. Dolly, zengin bir tekstil fabrikası sahibi olan Fred Oesterreich ile evliydi. Ancak hayatı, bozulan dikiş makinesini tamir etmesi için eve çağırdığı 17 yaşındaki Otto Sanhuber ile tamamen değişti.

Aralarındaki çekim o kadar güçlüydü ki, Dolly genç aşığını önce "serseri üvey kardeşi" olarak tanıttı. Ancak komşuların dedikodularından korkunca, dehşete düşüren bir plan yaptı: Otto'yu evin tavan arasına yerleştirdi.

TAVAN ARASINDAKİ GİZLİ YAŞAM: 10 YIL SÜREN ESARET

Otto, tam 10 yıl boyunca tavan arasındaki daracık bir bölmede yaşadı. Fred işe gittiğinde aşağı inip ev işlerini yapıyor, Dolly ile vakit geçiriyor; Fred eve döndüğünde ise tavan arasındaki hücresine çekilip sessizce bilim kurgu hikayeleri yazıyordu. İşin en ilginç yanı, Oesterreich çifti Los Angeles'a taşınmaya karar verdiğinde, Dolly'nin yeni evi özellikle "tavan arası olan" evlerden seçmesiydi. Otto, yeni evin tavan arasına da gizlice yerleşti ve bu çarpık düzen yıllarca devam etti.

KANLI GECE: TAVAN ARASINDAN GELEN ÖLÜM

22 Ağustos 1922 gecesi, Fred ve Dolly arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Tavan arasından gelen sesleri duyan ve sevgilisinin tehlikede olduğunu sanan Otto, elinde iki tabancayla aşağı indi. Çıkan arbedede Fred Oesterreich hayatını kaybetti. İkili, olayı bir "soygun" gibi göstermek için dâhice bir plan yaptı. Otto, Dolly'yi dışarıdan kilitli bir dolaba kapattı, paraları ve mücevherleri yanına alarak tavan arasındaki sığınağına geri döndü. Polis geldiğinde Dolly'yi dolapta kilitli buldu ve suçun dışarıdan gelen hırsızlar tarafından işlendiğine ikna oldu.

SIR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Cinayetin üzerinden sekiz yıl geçmişti. Dolly, bu süreçte avukatı Herman Shapiro ile yeni bir ilişkiye başladı. Ancak vicdan azabı mı yoksa dikkatsizlik mi bilinmez; Dolly, yıllar önce çalındığını iddia ettiği elmas saati avukatına hediye edince şüphe okları üzerine çevrildi. Sonunda Dolly, hapse girdiğinde avukatına tavan arasında bir "üvey kardeşi" olduğunu ve ona bakması gerektiğini itiraf etti. Avukat tavan arasına girdiğinde ise karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu: Solgun, zayıf ama canlı bir adam orada bekliyordu.

ADALETİN İLGİNÇ KARARI

Otto Sanhuber, cinayeti itiraf etti ancak zaman aşımı nedeniyle serbest kaldı. Dolly Oesterreich ise uzun süren davaların ardından beraat etti.

1961 yılındaki ölümüne kadar Los Angeles'ta yaşamaya devam eden Dolly, arkasında tarihin en tuhaf aşk üçgenini ve çözülmesi güç bir gizemi bıraktı.

Bugün "Tavan Arasındaki Adam" (The Man in the Attic) gibi pek çok filme ilham veren bu olay, insan psikolojisinin ve sadakatin ne kadar karanlık noktalara varabileceğini kanıtlıyor.

BİR GARİP EVLİLİK VAKASI DA ENDONEZYA'DA YAŞANDI!

Endonezya basınında geniş yankı bulan bir olayda, 26 yaşındaki A.K,12 gün önce evlendiği eşinin aslında kılık değiştirmiş bir erkek olduğunu fark etti. Durumu fark eden adam, polisi arayarak yaşadıklarını bildirdi ve böylece olay haberlere taşındı.

İddiaya göre adam müstakbel gelinle internette tanıştı ve tanıştıktan sonra ikili şahsen buluşmaya karar verdi. A.K., müstakbel eşini ilk gördüğü anda ona aşık olduğunu, birkaç kez görüştükten sonra ona evlenme teklifi ettiğini söyledi.

Geriye dönüp bakınca, adam nişanlısının bazı tuhaflıkları olduğunu kabul ediyor ama onun kılık değiştirmiş bir adam olduğundan asla şüphelenmemiş.

Kendini Adinda Kanza Azzahra olarak tanıtan kadın her zaman yüzünü peçe veya başörtüsü kullanarak gizlemeye çalışıyordu. Adam ise bu konuya pek kafa yormadığını, aksine, onun utangaçlığı onun ilgisini daha da fazla çektiğini söylüyor.

Kısa sürede evlenme teklifi eden adamın teklifini kabul etti. Ancak annesinin öldüğü ve babasının ise uzun süredir onunla görüşmediğini, dolayısıyla törene davet edecek bir yakını olmadığını söyledi.

Sonunda çift, bir törenle evlendi ve A.K.'nin evi olan Wangunjaya Köyü'ne yerleşti ve çeyiz sadece 5 gram altın olarak belirlendi.

Ancak Adinda, evlilikten sonra bile yüzünü yeni kocasından bile sürekli sakladı, memleketindeki ailesi ve arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi reddetti ve evliliği tamamlama girişimlerinden sürekli olarak kaçındı.

A.K.'nin şikayetlerini duyan ailesi, yeni eşini araştırmaya karar verdi ve babasının kayıp olmadığını öğrendi.

Adina'nın aslında Endonezya gazetelerinde yalnızca baş harfleri E.S.H. ile anılan bir adam olduğunu ortaya çıkaran da babası oldu. A.K.'nin ailesi ona yeni eşi hakkındaki gerçeği anlattı ve polise haber verdiler.

Polisten bir kaynak, "E.S.H., mağdurdan para almak istediklerini itiraf etti" dedi. "E.S.H. ne zaman para istese, her zaman alıyordu. Şimdi fail, Ceza Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca suçlanıyor ve dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski var."

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
