Kolesterol korkusu tarih oldu! Uzmanlar açıkladı: Kandaki zararlı yağı düşüren mucize besin...

Kabuğunu kırdığınızda sarısı ve beyazını ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Taze bir yumurtanın sarısı yuvarlak, beyazı ise sıvıdır. Bozuk bir yumurtanın ise sarısı yayılmış, beyazı ise yoğun bir şekilde toplanmış olabilir. Ayrıca kırılmış bir yumurtanın içinde bir leke veya kan görürseniz bu da bozuk bir yumurtanın belirtileri olabilir. Yumurtaların tarihlerini kontrol etmek aynı zamanda taze ve sağlıklı yumurtalar seçmek için de önemlidir.



