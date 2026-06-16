Koparanın ocağına incir ağacı dikiliyor! Erciyes Dağı eteklerinde açan o çiçeğe dokunmanın cezası tam 699 bin lira!

Kayseri'de refüj ve rekreasyon alanlarında şakayık yetiştirilmesi gerektiğini de belirten Prof. Dr. Gürcan, "Böylece endemik bir bitki hem korunacak hem de tüm insanların beğenisine sunulacak. Ayrıca lale gibi her yıl kışın sökülüp yazın dikilmesi gerekmeyen bir bitki olduğu için park bahçecilik açısında yönetimi oldukça kolay bitkidir" dedi.