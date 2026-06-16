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Koparanın ocağına incir ağacı dikiliyor! Erciyes Dağı eteklerinde açan o çiçeğe dokunmanın cezası tam 699 bin lira!
Koparanın ocağına incir ağacı dikiliyor! Erciyes Dağı eteklerinde açan o çiçeğe dokunmanın cezası tam 699 bin lira!
Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde yetişen ve bölgede 'ayı gülü' olarak bilinen 'şakayık'lar (Paeonia Turcica), bu yıl kar yağışının fazla olması nedeniyle ilk kez haziran ayında çiçek açtı. Endemik tür olan ve açtıktan 10 gün sonra kuruyan çiçeği koparanlara, 699 bin 254 lira ceza kesiliyor.
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 11:15