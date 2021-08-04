Kraliyet Ailesi'nin asi gelini Meghan Markle bugün 40 yaşına giriyor! İşte Meghan Markle'a dair bilinmeyenler...

Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı. Babası 73 yaşındaki Thomas W. bir görüntü yönetmeni. İşinde o kadar iyi ki Üstün Başarı Ödülü ve Emmy Ödülü var. 61 yaşındaki annesi ise terapist ve sosyal hizmet uzmanı.