Kraliyet Ailesi'nin asi gelini Meghan Markle bugün 40 yaşına giriyor! İşte Meghan Markle'a dair bilinmeyenler...

Prens Harry ile evlenmesinden bu yana gündemden düşmeyen ve hayatına dair bilgilerin merak edildiği Meghan Markle, bugün 40 yaşına giriyor. 2 çocuk annesi Meghan, Kraliyet Ailesi'ne girdiğinde Sussex ünvanına sahip olmuştu. Prens Harry ile kraliyet görevlerinden ayrılarak Amerika'ya taşınan çift sakin bir hayat sürmeye devam ediyor. Peki Meghan Markle kimdir? İşte dikkat çeken yönleriyle Meghan Markle ile ilgili bilinmeyenler…
Amerikalı oyuncu ve model Rachel Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de doğdu.
Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı. Babası 73 yaşındaki Thomas W. bir görüntü yönetmeni. İşinde o kadar iyi ki Üstün Başarı Ödülü ve Emmy Ödülü var. 61 yaşındaki annesi ise terapist ve sosyal hizmet uzmanı.
2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.
5 Meghan Markle 17 yaşındayken Amerikalı müzisyen Tori Amos'un 1000 Oceans şarkısının klibinde oynadı.