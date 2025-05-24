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Kraliyet ailesinin yeni üyesi geldi! Kate Middleton açıkladı: “Hayatımıza sevgi ve neşe geldi”
Kraliyet ailesinin yeni üyesi geldi! Kate Middleton açıkladı: “Hayatımıza sevgi ve neşe geldi”
Kraliyet ailesi Instagram hesaplarında yaptıkları paylaşımla büyük ses getirdi. Ailelerine katılan yeni üyenin haberini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları bir fotoğrafla belli eden Prens William ve Kate Middleton ilgiyle karşılandı. Daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı hesaplarında paylaşan çift hayranlarını şok etti. Peki ailenin yeni üyesi kim? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.05.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 15:30