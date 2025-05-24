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Kraliyet ailesinin yeni üyesi geldi! Kate Middleton açıkladı: “Hayatımıza sevgi ve neşe geldi”

Kraliyet ailesi Instagram hesaplarında yaptıkları paylaşımla büyük ses getirdi. Ailelerine katılan yeni üyenin haberini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları bir fotoğrafla belli eden Prens William ve Kate Middleton ilgiyle karşılandı. Daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı hesaplarında paylaşan çift hayranlarını şok etti. Peki ailenin yeni üyesi kim? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.05.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 15:30
Kraliyet ailesinin yeni üyesi geldi! Kate Middleton açıkladı: Hayatımıza sevgi ve neşe geldi

Kraliyet ailesinin küçük üyesi olan Orla, dünyaya getirdiği yavrularıyla gündemdeydi. Ünlü çift, Instagram hesaplarında daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak hayranlarında merak uyandırdı. İşte ailenin yeni üyesi…

Kraliyet ailesinin yeni üyesi geldi! Kate Middleton açıkladı: Hayatımıza sevgi ve neşe geldi

Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate'in çok sevdikleri siyah cocker spainel cinsi köpekleri olan Orla, dünyaya getirdiği küçük köpek yavrularıyla kraliyet ailesine yeni bir neşe kaynağı ekledi.

Kraliyet ailesinin yeni üyesi geldi! Kate Middleton açıkladı: Hayatımıza sevgi ve neşe geldi

Buckingham Sarayı, bu heyecan verici haber hakkında sessiz kalsa da 11 yaşındaki Prens George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens Louis, ailelerine yeni katılan köpek yavrularına karşı oldukça ilgililer.

Kraliyet ailesinin yeni üyesi geldi! Kate Middleton açıkladı: Hayatımıza sevgi ve neşe geldi

Aileye yakın bir kaynak, çocukların sevincini " Kraliyet çiftinin çocukları siyah cocker spaniel yavrularına karşı oldukça sevgi dolular." diyerek anlattı.

Kraliyet ailesinin yeni üyesi geldi! Kate Middleton açıkladı: Hayatımıza sevgi ve neşe geldi

Yavru köpeklerle ilgili heyecan kraliyet ailesine yayıldı. İçeriden bir kaynak " Herkes yeni bir kraliyet bebeği haberini sever. Herkes çok heyecanlı, özellikle de Orla'ya bayılan üç çocuk." dedi.