Kronik ergen erkekler

Onlar, çevrelerinden sürekli "Bu yaşa geldin, hâlâ nelerle uğraşıyorsun" sözünü işitenler. Onlar 30'unda, 40'ında ve dahi 50'sinde bile ergenlik tutkularından, zevklerinden vazgeçmeyip bunu hayat felsefesi haline getirenler... Kendi ifadeleriyle 'İçinde neşe olmayan hiçbir ideoloji ve cemiyet'e dahil olmak istemeyenler! Onlar kendilerine 'kronik ergen' diyor. Oyuncaklar, kaykaylar, çizgiromanlar, enstrümanlar, bisikletler onlar için hobi ya da koleksiyon değil, hayatın anlamı... Toplumun dayattığı haliyle 'adam', 'yetişkin' olmaya itirazları var... Ergenliğe demir atıp, büyümeye direnen erkekler, hayat manifestolarını SABAH Pazar'a anlattı....