Kronik ergen erkekler

ONLARI 'YETİŞKİN' YAŞITLARINDAN AYIRAN ÖZELLİKLER!

Ergenlikte görülen en sık davranışlardan biri toplum normlarına itiraz etme, kendi benliğini çevresine kabul ettirmeye çalışma olarak gözlemleyebiliyoruz. Kronik ergenler ise toplumun dayattığı kavramlara karşı çıkarak kendi istek ve arzularına uygun bir şekilde yaşamaya çalışmaktadırlar. Bu bireyler toplum içerisinde bazen farklı bakışlara, farklı sözlere maruz kalabilmektedirler. Çünkü toplum olarak alışılmışın dışında davranışlar sergileyebilmektedirler. Örneğin kendi yaşıtları olan iş arkadaşları iş çıkışında eve gidip dinlenme veya ailesiyle film izleme hayali kurarken bu bireyler akşam olduğunda sahilde bisiklete binerek yarış yapma, kaykaya binme gibi hayaller kurabilmektedirler. Bu isteklerini çevresindeki bireylerle paylaştıkların ise 'sen ne zaman büyüyeceksin' gibi sorulara maruz kalmaktadırlar. Toplum normlarında bisiklete veya kaykaya binmek ancak çocuk ve ergenlere özgü bir davranışmış gibi algılanmaktadır. Yetişkin bireylerde bu tarz davranışlar gözlemlendiğinde 'adam gibi davran! Kaç yaşına geldin hâlâ nelerle uğraşıyorsun?' gibi sözlerle karşılaşıp, kişinin istek arzularını yok sayan cümlelere maruz kalabilmektedirler. Bu bireyler bir süre sonra kendileri gibi davranan arkadaş çevresi edinerek, eleştirel topluma karşı daha güçlü bir başkaldırma eylemi gerçekleştirebilmektedir." (Aktaran: Psikolog Tuğçe Betül Şenel)

Kimisi sorumluluktan kaçıyor, kimisi için hayat felsefesi!

TUĞÇE BETÜL ŞENEL (PSİKOLOG)

- Erkekler neden kadınlardan daha geç büyür psikolojik olarak?

- İngiltere'de yapılan bir araştırma erkek ve kadın beyinlerinin olgunlaşma süreçlerini inceledi. Bu araştırma sonucunda erkek ve kadın arasında olgunlaşma açısından 11 yıl fark olduğunu fark ettiler. Bu araştırma bizlere kadın beyninin 32 yaşında olgunlaştığını ortaya koyarken bu rakamın erkekler için 43 yaşına kadar çıktığını gösterdi.