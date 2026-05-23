Kurban ibadetini çocuklara anlatırken o detaya dikkat! Korkunç sonuçlar doğurabilir...

YANITLAR KISA VE NET OLMALI

- Çocuk "Hayvan neden öldürülüyor?" diye sorarsa nasıl cevap verilmeli?

- Burada en önemli nokta, cevabın çocuğun yaşına uygun ve sade olmasıdır. Özellikle küçük yaş gruplarında uzun dini açıklamalar ya da ayrıntılı bilgiler çocuğun kafasını daha da karıştırabilir. Çocuklar çoğu zaman yetişkinler kadar detaylı bilgiye değil, güven veren ve anlayabilecekleri kadar açıklamaya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle paylaşma, yardımlaşma ve ihtiyaç sahiplerini düşünme tarafını anlatmak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır

Çocuğun sorduğundan fazlasını anlatmamak da önemlidir. Çünkü bazen yetişkinler kendi kaygılarıyla açıklamayı büyütebiliyor. Oysa çocuk kısa bir cevap aldıktan sonra oyununa devam edebilir. Burada önemli olan çocuğun merakını gidermek kadar duygusal güvenini de koruyabilmektir. Ayrıca her çocuğun aynı tepkiyi vermeyeceğini de unutmamak gerekir. Bazı çocuklar bu soruyu kısa bir merakla sorarken ,bazı çocuklar daha hassas etkilenebilir. Bu nedenle çocuğun verdiği duygusal tepkiyi gözlemlemek ve ihtiyaç duyduğu yerde yanında olmak oldukça önemlidir. Çocuğun anne ve babasının yanında olduğunu duymaya ve kendinin güvende olduğunu bilmesine ihtiyacı vardır.