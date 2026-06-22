Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem

ADIM 3: TAMPON TEKNİĞİ (ASLA OVALAMAYIN!)

Lekenin hemen altına, arka tarafa mürekkebin sızmasını önlemek için kalın bir kat kağıt havlu veya temiz bir bez yerleştirin. Pamuğa veya beze birkaç damla aseton damlatın. Lekeli bölgenin üzerine hafif vuruşlarla tampon yapmaya başlayın.

Kritik Uyarı: En sık yapılan hata lekeyi çitilemek veya ovalamaktır. Aseton mürekkebi sıvılaştırdığı için ovaladığınız anda leke kumaşın temiz bölgelerine yayılarak kalıcı bir halka oluşturur. Sadece yukarıdan aşağıya doğru bastırıp çekerek mürekkebin pamuğa geçmesini sağlayın.