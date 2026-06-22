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Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem

En sevdiğiniz kıyafete tükenmez veya mürekkepli kalem bulaştığında ilk refleks genelde o giysiyi yıkamak olur. Ancak bu adım aslında lekenin daha da kalıcı olmasına neden olur. Temizlik profesyonellerine göre ise mürekkep pigmentlerini saniyeler içinde parçalayan çok güçlü bir gizli yöntem var.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 10:08
Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem

Doğru teknikle uygulandığında kumaşa zarar vermeden en zorlu lekeleri bile ortadan kaldıran bu yöntemin tüm inceliklerini bir araya getirdik.

Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem

Mürekkep lekeleri, yapıları gereği yağ ve yoğun renk pigmentleri içerdiği için normal deterjanlarla doğrudan temizlenmesi en zor leke türlerinden biridir. Bu noktada aseton, güçlü bir çözücü olarak devreye girer. Mürekkebin kimyasal bağlarını hızla gevşeterek kumaş liflerinden ayrılmasını sağlar.

Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem

Ancak aseton yöntemini uygularken kıyafeti tamamen mahvetmemek için çamaşır uzmanlarının belirlediği kurallara harfiyen uymak gerekiyor. İşte adım adım aseton ile mürekkep lekesi çıkarma rehberi…

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Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem

ADIM 1: GÖRÜNMEYEN BÖLGEDE GÜVENLİK TESTİ

Aseton oldukça güçlü bir kimyasaldır. Bu nedenle lekeye doğrudan müdahale etmeden önce, kıyafetin iç dikiş yeri veya kol ağzının içi gibi görünmeyen bir noktasında test yapmalısınız. Bir damla aseton damlatıp birkaç dakika bekleyin; eğer kumaşın renginde bir açılma veya dokusunda erime olmuyorsa işleme güvenle başlayabilirsiniz. (Özellikle ipek karışımlı gibi hassas kumaşlarda aseton kullanılması önerilmez).

Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem

ADIM 2: DOĞRU MALZEME SEÇİMİ VE HAZIRLIK

İşlem için mutlaka aseton bazlı bir oje çıkarıcı kullanmalısınız. Yeni nesil aseton içermeyen oje çıkarıcılar bu kimyasal çözücü güce sahip olmadığı için mürekkep üzerinde etkisiz kalacaktır. Yanınıza temiz bir beyaz bez veya bolca makyaj pamuğu alın. Renkli bezler asetonla etkileşime girip kıyafetinize renk verebileceği için kesinlikle beyaz malzeme tercih edilmelidir.

Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem

ADIM 3: TAMPON TEKNİĞİ (ASLA OVALAMAYIN!)

Lekenin hemen altına, arka tarafa mürekkebin sızmasını önlemek için kalın bir kat kağıt havlu veya temiz bir bez yerleştirin. Pamuğa veya beze birkaç damla aseton damlatın. Lekeli bölgenin üzerine hafif vuruşlarla tampon yapmaya başlayın.

Kritik Uyarı: En sık yapılan hata lekeyi çitilemek veya ovalamaktır. Aseton mürekkebi sıvılaştırdığı için ovaladığınız anda leke kumaşın temiz bölgelerine yayılarak kalıcı bir halka oluşturur. Sadece yukarıdan aşağıya doğru bastırıp çekerek mürekkebin pamuğa geçmesini sağlayın.

Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem

ADIM 4: PAMUĞU SIK SIK DEĞİŞTİRİN

Mürekkep çözüldükçe pamuğun üzerine çıkacaktır. Lekeyi temiz kumaşa geri bulaştırmamak için pamuğun kirlenen yüzeyini sürekli değiştirin ve her seferinde temiz bir kısmıyla bastırmaya devam edin. Kumaştan artık hiçbir renk gelmeyene kadar bu adımı tekrarlayın.

Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem

ADIM 5: ARINDIRMA VE YIKAMA

Mürekkep tamamen kalktığında, asetonun uçucu yapısına rağmen kumaş liflerinde kalıntı bırakmaması için bölgeyi hemen soğuk musluk suyu altında durulayın. Ardından giysiyi lekeli bölgeye bir miktar normal çamaşır deterjanı sürerek çamaşır makinesine atın. Kumaşın etiketinde izin verilen en yüksek sıcaklık derecesinde normal bir yıkama programı çalıştırın.

Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem

KURUTMA MAKİNESİNE ATMADAN ÖNCE SON KONTROL!

Giysiyi makineden çıkardıktan sonra lekenin tamamen kaybolduğundan emin olun. Eğer çok hafif bir gölge bile kalmışsa, kıyafeti asla kurutma makinesine atmayın veya ütülemeyin. Yüksek ısı, kalan son mürekkep pigmentlerini de kumaşa sabitleyerek lekeyi kalıcı hale getirir. Gerekirse giysi henüz ıslakken aseton adımlarını bir kez daha tekrarlayıp yeniden yıkayın.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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