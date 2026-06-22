Roza
Galeri
Roza Yaşam
Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem
Kuru temizlemecilerin sakladığı sır! En inatçı tükenmez kalem lekesini bile tek adımda yok eden o yöntem
En sevdiğiniz kıyafete tükenmez veya mürekkepli kalem bulaştığında ilk refleks genelde o giysiyi yıkamak olur. Ancak bu adım aslında lekenin daha da kalıcı olmasına neden olur. Temizlik profesyonellerine göre ise mürekkep pigmentlerini saniyeler içinde parçalayan çok güçlü bir gizli yöntem var.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 10:08